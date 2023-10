Diputados suspende por 30 días al cartista Yamil Esgaib

Los cartistas intentaron en todo momento censurar ayer el debate sobre la actitud violenta de Yamil Esgaib, por lo cual, no se presentaron para la sesión ordinaria y así evitaron el estadío de oradores. No obstante, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) durante el inicio de la sesión extraordinaria planteó una moción de orden basada en el Artículo 111 del reglamento interno que habla sobre la “cuestión de privilegio” e introdujo el pedido de sanción por 60 días sin goce de sueldo a Esgaib.

“Son muy graves las expresiones de este señor, es grave lo que pasó en el Senado, es muy grave lo que me hizo en la Mesa Directiva y es grave lo que le hizo a la periodista (Rocío Pereira). No podemos seguir apañando, nos cercenan el debate y si quieren defenderlo voten en contra de la suspensión, pero dejen debatir. Ustedes no sienten lo que las mujeres sentimos cuando nos agreden”, sostuvo la diputada Rocío Vallejo (PPQ), entre sollozos, visiblemente alterada por el trato ofensivo al que nuevamente fue sometida por Esgaib, que apoyado por la bancada cartista, ironizó a qué si lo suspendían se tomará “vacaciones”.

A regañadientes y sin tener un argumento legal, los cartistas no tuvieron más remedio que tratar el pedido de sanción, sin embargo, Rubén Roussillon (ANR-FR) pidió que la sanción solo sea por 30 días atendiendo a que Yamil Esgaib se disculpó.

Los votos para la suspensión de Yamil Esgaib

Una vez en votación; 45 diputados optaron por la sanción por 30 días, en tanto que 26 votaron por sancionarlo por 60 días. Además, nueve diputados no estaban presentes durante el voto que se hizo de manera nominal.

Todos los cartistas y abdista presentes sumado al liberal Antonio Buzarquis votaron para que el diputado Esgaib tenga una leve sanción, quien antes que mantener una conducta decorosa, salió ofendiendo a la diputada Johanna Ortega (PPS) y tratando de mentirosa a Rocío Vallejo mientras se retiraba de la sesión de ayer.

La sanción de Esgaib se extiende hasta el 4 de noviembre y en su reemplazo asumirá el cargo ese periodo Julio Rolando González Giménez (ANR-HC), quien fue procesado judicialmente por el caso Ivesur por producción de documentos no auténticos.