Video: Yamil Esgaib agarra del rostro a una periodista para susurrarle al oído

Ya son varias las agresiones verbales hacia las mujeres que el diputado Yamil Esgaib va sumando, principalmente a las legisladoras, y el último caso corresponde a una serie de ataques a la senadora Celeste Amarilla, a quien quisiera “cagarla a patadas”, según asegura.

También hoy el cartista protagonizó dos muestras de su falta de capacidad de representar al pueblo con dos periodistas: primeramente con Sara Moreno durante una entrevista en ABC Cardinal y el otro caso ya en los pasillos del Congreso Nacional con Rocío Pereira Da Costa.

Mientras Pereira se encontraba reportando un enlace en vivo para el canal “NPY”, la periodista le preguntó Esgaib si quería brindar algunas declaraciones y este se acercó a ella para agarrarla del rostro y susurrarle lo siguiente al oído: “No me vas a ganar”.

Las compañeras de la comunicadora enfatizaron que esto corresponde a una total falta de respeto por parte del legislador e incluso argumentaron que se burla al “lanzar besos” a la cámara.

Periodista interpreta actuar de Esgaib como posible “intimidación”

En comunicación con ABC Color, la periodista Rocío Pereira Da Costa dijo que interpreta el comportamiento de Yamil Esgaib como un “intento de intimidación”, ya que previamente había dicho que el proyecto de ley sobre feminicidios es una “pavada” y también declaró a la prensa que estaban realizando “preguntas estúpidas”.

“Él ya me estaba haciendo unos gestos mientras estaba en vivo y hablando con la gente que está en piso. Le digo que estamos en vivo y se acerca, me toma del rostro y me dice al oído ‘no me vas a ganar’; luego tira besos a la cámara”, relató.

La periodista también recordó que la diputada Rocío Vallejo ya había denunciado a Esgaib por agresiones verbales e incluso en una ocasión el colorado había tratado a la legisladora de “perra peligrosa” junto a la diputada Johanna Ortega.

“Ya recibí la solidaridad de varios colegas y varios legisladores también, quienes me indicaron que es inaceptable lo que hizo el diputado”, finalizó.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS Mujer”.

Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas todos los días y es gratuita.