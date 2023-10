Senadoras pedirán que solicitudes de expropiación de tierras se suspendan hasta fin de año

La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla dijo que luego de la reunión que tuvieron con los titulares del Indert, del Ministerio de Defensa y del INDI este lunes, ella y su colega, la senadora Yolanda Paredes, plantearán al pleno que “se pare la pelota”, con relación a todos los pedidos de expropiación, desde ahora y por lo menos hasta fin de año.

La legisladora considera que ese tiempo podría ser suficiente para que las instituciones responsables envíen los informes necesarios con respecto a la cantidad de tierras existentes y el estado de las mismas.

Lea: Despojo de finca 916 a Defensa: “No me cabe duda de que un pedazo es para Bachi Núñez”

“Solamente hoy nos enteramos de que hay 15.000 hectáreas de una estancia expropiada en el año 2004 a favor del INDI, que denuncia que se transfirió y no hay ningún indígena dentro”, detalló la senadora.

En un sentido más general, la congresista puntualizó que hay muchas colonias del Indert abandonadas, así como asentamientos indígenas abandonados.

Llegó a acuerdo con Yolanda Paredes

“Estuvieron el ministro de Defensa y el presidente del Indert, y no vino la presidenta del INDI, Marlene Ocampos; envió a un ingeniero ambiental”, detalló la legisladora, antes de contar que, en vistas a la problemática que se genera, resolvieron con su colega Yolanda Paredes pedir en el pleno del Senado detener la posibilidad de hacer este tipo de pedidos.

Más info: Celeste pide al cartista Bachi Núñez que renuncie a su banca

“En este tiempo, hasta fin de año, esperamos que nos llegue la información completa del Ministerio de Defensa, el Indert y el Indi, sobre todas las tierras que tienen y el estado en el que están, si están ocupadas o no”, detalló la senadora.

Una vez que se tenga el informe de todas las tierras y el estado de las mismas, a partir de esa información “podremos ver si se pueden volver a ocupar esas propiedades abandonadas por nuevos grupos que vienen de vuelta a pedir, etcétera”, manifestó Amarilla.

“Todo el mundo está metiendo la mano”

Amarilla criticó que el Estado se convirtió en una “inmobiliaria de tierras del Estado que se arriendan o se venden”. “Todo el mundo está metiendo la mano de manera ruin, desordenada y con votos”, advirtió la senadora.

Aclaró que el pedido tiene el aval de estas instituciones nombradas, pues incluso ellas tienen reclamos sobre la serie de irregularidades.

Lea más: Corre video de cómo “Bachi” operaba con expropiaciones de tierras

“Están totalmente de acuerdo, de hecho reclamaron que los dictámenes que emiten con pedidos de informes no son vinculantes hoy día. Entonces se preguntan para qué les pedimos, si los parlamentarios no los leen y aprueban cosas sin votos. Tienen razón”, sostuvo Celeste Amarilla.

Añadió que el Indert también reclamó que hay un equipo bautizado como “los cirujanos”, que son abogados inescrupulosos que falsifican títulos y registros.

“Aparecen inmobiliarias a arrendar”

“Si no tenemos sobre la mesa todas las propiedades que han sido expropiadas, no podemos seguir expropiando tierras Indígenas, porque muchas veces los nativos no se quedan ahí y aparecen inmobiliarias a arrendar esas tierras”, enfatizó Celeste Amarilla.

“Es necesario un estudio pormenorizado de qué tierras se pueden vender, arrendar, y que todo se haga en blanco. No hay problema que Defensa o el Indert arrienden, pero los ingresos tienen que llegar al Estado, no al bolsillo de Bachi Núñez”, lanzó la senadora liberal.