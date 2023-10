Pedirán a Diputados exigir investigación seria en caso Pecci y Rodrigo Quintana e informes sobre el “más impune de Paraguay”

“La idea es sacar una declaración que inste al Ministerio Público a que trabaje con imparcialidad y con la celeridad debida de forma a determinar la autoría intelectual de Rodrigo Quintana y del fiscal Marcelo Pecci, que fueron dos hechos que acontecieron y que aún no sabemos quién es el autor moral de ese asesinato”, afirmó el proponente, diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) sobre el proyecto de declaración que planteará mañana, si es que los colorados no dejan sin quorum a propósito.

“Hay versiones, no sabemos quién dio la orden para atropellar la sede del Partido Liberal (donde policías asesinaron a Rodrigo Quintana), pero todo apunta a un señor, que aparte de su poder económico, tiene un poder político porque es presidente del Partido Colorado”, acotó el diputado liberal, que considera, que una declaración de la Cámara de Diputados, servirá para respaldar políticamente al Ministerio Público.

“La idea es que el Ministerio Público tenga el soporte político para hacer lo que tiene que hacer. Esa es la idea, fortalecer la instituciones y que exista un Estado de derecho”, insistió Vaesken.

Cartes: ·”el más impune del Paraguay”

Igualmente, el diputado liberal planteará un pedido de informes para saber el estado procesal de las diversas causas que tienen abiertas, pero aparentemente cajoneadas, el expresidente Horacio Cartes.

“Vamos a solicitar informes al Ministerio Público, porque ya son varias las denuncias contra este señor, Horacio Manuel Cartes Jara. El caso Messer, que hay una denuncia de la Bicameral de Congreso anterior, hay una denuncia sobre el contrabando de cigarrillos, está el tema también de que Estados Unidos lo declaró significativamente corrupto y nuevamente este nuevo hecho de que en Colombia, el sicario, testigo estrella los sindica como uno de los autores intelectuales, o sea varias causas abiertas y hasta el momento no sabemos si esas causas se llevaron adelante o no”, dijo.

Por ello, solicita que la Fiscalía informe datos como quienes son los fiscales a cargo, hace cuanto tiempo se abrieron esas causas investigativas y cual es el procedimiento siguiente que va a seguir el Ministerio Público.

El legislador remarcó que quieren saber cuantos más falta “para de una vez por todas esclarecer estos temas y que no una persona aparentemente ante nuestros ojos, está por encima de la ley; y que hoy, desde nuestra opinión como opositores, es la persona más impune del Paraguay, es Horacio Manuel Cartes Jara”.