Crimen de Pecci: Según el diario El Tiempo de Colombia, supuesto cerebro “salpica a un expresidente de Paraguay”

El 10 de mayo del 2022 el fiscal paraguayo Marcelo Pecci era asesinado en la isla de Barú, en Colombia. Ahora, a las puertas del juicio a Margareth Chacón -que debe reanudarse mañana viernes 6 de octubre- el principal diario colombiano publica documentos y transcripciones parciales de las declaraciones de Francisco Luis Correa Galeano. Estas se produjeron, según la publicación, dos meses después de ocurrido el crimen, pero solo se hicieron públicas ahora.

Correa Galeano obtuvo beneficios judiciales por la información que entregó sobre este asesinato y el diario El tiempo considera que podría ser un “testigo estrella de la Fiscalía” en el juicio a Chacón. Si eso ocurriera mañana -o más adelante- se generaría la oportunidad de permitir que se explaye acerca de sus declaraciones.

Crimen de Pecci: Lo que publicó El tiempo sobre las declaraciones de Correa Galeano acerca de un expresidente paraguayo

Con expresa autorización del diario El tiempo reproducimos textualmente a continuación parte de la publicación realizada por ese medio, en la que se hace mención a la supuesta implicancia de un expresidente paraguayo en el asesinato de Pecci.

En la web de ese diario se publica lo siguiente:

«“En uno de los apartes, la Fiscalía empieza a preguntarle a Correa por las personas que dieron la orden de matar a Pecci.

Preguntado: “Teniendo en cuenta la diligencia de interrogatorio rendido por usted el día 04/06/2022, ¿Sírvase indicar a este despacho, la información que usted conozca relacionada con el ciudadano de nacionalidad China, quien presuntamente se habría reunido con el señor Emilio Pérez Hoyos, en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el día 30/04/2022 para coordinar el homicidio del doctor Marcelo Pecci?

Y Correa Galeano respondió: “Yo no lo conozco ni sé quién es pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés ellos me hacían referencia al chino. Sé que es ciudadano chino, o asiático, ellos me lo referían como intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían el presidente. Creo que es expresidente de Paraguay, con los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos”.

Ante lo explosivo del dato se le insiste más adelante en el punto.

Preguntado: “Usted indica en su diligencia de interrogatorio de fecha 04/06/2022 que el día 02/05/2022 el señor Ramón Emilio Hoyos le comento que había una vuelta para matar a un fiscal paraguayo. ¿Manifieste con exactitud qué información le dio el señor respecto de la víctima y de las personas que ordenaron su asesinato?”.

(...)

Y añadió: “También me dijo que lo que pasaba era que ese fiscal se había metido con el patrón de Ramón, que es un narcotraficante paraguayo. Pero no sé quién es. También me dijo que el fiscal Pecci le había metido un hermano en la cárcel por cuatro años y que se la tenía montada a la familia en Paraguay. Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay”»

Más menciones a un expresidente paraguayo y su vinculación el crimen de Pecci

La transcripción del interrogatorio publicada por El tiempo continúa así:

«“De nuevo, en al menos cuatro apartes del interrogatorio vuelve a salir a relucir el expresidente de Paraguay, cuyo nombre nunca suministró Correa Galeano.

Preguntado: “¿Indique qué información tiene de la persona que usted refiere como expresidente de Paraguay, presunto determinador del homicidio del fiscal Marcelo Pecci?”.

Y Correa Galeano contestó: “Solo sé que Ramón y Andrés pedían fotos para mandársela al patrón de ellos que es un narco Paraguayo y a un amigo de ese narco que es expresidente de Paraguay al que el doctor Pecci lo estaba investigando, eso era lo que ellos decían”.

Preguntado: ¿Manifieste si posterior al homicidio del fiscal Marcelo Pecci los hermanos Pérez Hoyos recibieron algún tipo de reconocimiento, mensaje o instrucción por parte de las personas que usted refiere como narcotraficante paraguayo y expresidente, presidios determinadores del homicidio del doctor Pecci?”.

Y respondió: Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos me dijeron que el narco Paraguayo y el expresidente estaban muy contentos y que nos pensaban mandar una plata larga y que nos tenían para vueltas grandes porque la vuelta había sido un éxito, incluso me dijeron que en los días siguientes me avisaban para que yo viajara a reunirme con el patrón, es decir con el narco Paraguayo acá en Colombia por Cúcuta o por la Guajira, pero en esos días me capturaron”.»

De acuerdo con la publicación del periódico colombiano, en la declaración a la que se hace mención, Correa Galeano no llegó a revelar el nombre del expresidente al que hacía referencia. Esa situación, podría cambiar hoy, si el mismo se presenta como testigo.

Juicio a Chacón

Margareth Chacón Zúñiga está procesada por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Es esposa de Andrés Felipe Pérez Hoyos. Según la acusación fiscal, participó activamente de las reuniones y también de la entrega de dinero a Correa Galeano.

Por ese motivo, este podría declarar en el marco del juicio que se reanuda hoy.