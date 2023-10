Acusan a padre del senador Rivas de “tragada” millonaria en municipalidad de Tomás Romero Pereira

“Del 2022 nosotros estamos hablando entre uso de combustible cerca de G. 1.000 millones. Este año hemos denunciado (penalmente) una situación similar del primer cuatrimestre por un monto que supera los G. 1.000 millones”, indicó el edil Concepción Martínez.

Acotó que a esto hay que sumarle que en el segundo cuatrimestre de este año, detectaron “8.000 a 10.000 litros de combustibles que se cargaron en maquinarias que, nos consta, estaban en desuso o en el taller”.

Los concejales denunciantes imploraron a los diputados por la intervención, atendiendo a que desde el año pasado, la situación no hizo más que empeorar, ya que según dicen, no se realizan obras, el servicio de recolección de basuras se hace en patrulleras u otros vehículos inadecuados y los funcionarios municipales corren riesgo de ya no cobrar sus salarios.

“Esta situación que nosotros hemos denunciado en 2022, hoy se viene repitiendo incluso con mucho más alevosía, en cuanto a la ejecución. La semana pasada hemos recibido el segundo cuatrimestre de este año y nuevamente por ejemplo en cuanto a rubro de combustible, un camión recolector que en agosto estuvo todo el mes en el taller, sin embargo el informe que nos remitió el intendente figura que cargó 3.700 litros de gasoil en ese vehículo”, detalló Martínez

Lamentaron, además, el nulo avance de la denuncia penal que presentaron por presunta lesión de confianza, asociación criminal y estafa contra Rivas, por adjudicar obras a una empresa por G. 1.333 millones, que finalmente habrían sido ejecutadas con personas y maquinarias de la comuna y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

“Aparecen facturas que el municipio pagó a una empresa privada, sin embargo nosotros hemos constatado que en algunos casos no se han realizado y en otros se ha realizado con maquinaria de la municipalidad e incluso con máquinas de Obras Públicas” , refirió.

Denuncia penal está “perdida”

El vocero del grupo de concejales también alertó que la denuncia penal que presentaron en junio de este año, no solo está cajoneada, sino peor aún, está “perdida”, ya que no saben siquiera qué fiscal se quedó con la causa. El hijo del intendente, además de ser senador es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Es una cuestión que nos llama la atención, porque en otros municipios también se realizaron denuncias similares como lo que denunciamos en Tomás Romero Pereira, como es el caso de Natalio y Yatytay, y en menos de 60 días se estuvo haciendo allanamientos tanto en el municipio como en la empresa con hechos similares a los que denunciamos, y en el caso nuestro, tengo que ser sincero, ni siquiera sabemos en qué unidad fiscal está, porque se había recusado al fiscal de Tomás Romero Pereira y se había llevado la causa a otra unidad”, relató.

Los “papeles cantan”, afirma intendente

El intendente Rivas dijo que toda su documentación está en regla y escuetamente, negó la injerencia de su hijo para buscar salvarse. “´Él no influye en nada, yo soy intendente y él es senador”, dijo.

“Yo tengo que decir cómo estamos en los papeles y creo que no hay nada de irregularidades en mi administración municipal, en estos caso dos años de ejercicio”, afirmó Rivas.

“Papeles cantan. Nosotros tenemos los papeles cada maquinaria tiene su tarjeta magnética y no creo que va a ser uso indebido de combustibles (sic)”, afirmó el intendente ante la denuncia particular sobre el caso combustibles.

Por su parte, respecto al supuesto pago irregular a empresas privadas para ejecutar obras, que supuestamente terminaron haciendo con recursos municipales, dijo: “Todas las obras ejecutadas están al 100% y la maquinaria de la municipalidad tienen sus trabajos aparte”.