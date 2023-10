Lizarella Valiente defiende proyecto de ley para “reglamentar” redes sociales

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la senadora Lizzarella Valiente (ANR, HC) habló del cuestionado proyecto de ley presentado por su colega Zenaida Delgado (ex Cruzada Nacional) que plantea la regulación de las redes sociales con el argumento de prevenir el ciberacoso.

La senadora Delgado presentó un proyecto de ley “para prevenir, sancionar y erradicar el ciberacoso universal en Paraguay” el pasado 10 de octubre y la senadora Valiente expresó su apoyo a la propuesta esta semana, señalando las críticas que ella misma recibe frecuentemente en redes.

“La crítica no siempre tiene que ser agresiva, debería ser constructiva. Podés dar tu punto de vista, pero no es necesario el insulto”, dijo hoy la senadora Valiente, agregando que consideró “loable” la iniciativa de la senadora Delgado.

La legisladora colorada cartista dijo “detestar” la censura, pero argumentó que es necesario establecer mecanismos legales bajo los cuales las víctimas de “violencia en el ámbito cibernético” puedan ampararse.

“No tenemos absolutamente nada (en cuanto a la violencia telemática). Si querés hacer denuncia, no existe un mecanismo, estamos bastante crudos en ese aspecto”, dijo, argumentando que el espíritu de la propuesta es proteger a los jóvenes del “bullying”.

Sí hay ley sobre violencia telemática

Sin embargo, la violencia telemática sí está conceptualizada por ley en Paraguay en la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres, que la define como “la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer”.

Aunque admitió en la entrevista de hoy que ya existe legislación sobre la violencia telemática, la senadora Valiente insistió en que es necesario “reglamentar, fortalecer el sistema para que las denuncias lleguen a buen fin”, poniendo como ejemplo la “violencia política” de la que ella afirma ser víctima.

“También es un derecho constitucional cuidar el honor de la persona. Estamos hablando de violencia política hacia las mujeres. Nosotros alentamos a las jóvenes a que se involucren en política, pero así la veo negra”, argumentó.

“El sistema no está funcionando y va a llegar un momento en que las mujeres no van a denunciar porque no se da importancia a cada situación”, concluyó.

El proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por la senadora Zenaida Delgado propone una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión y/o multa para “el que, por medio de redes sociales, comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona de cualquier edad, sea hombre o mujer, con el propósito de cometer cualquier tipo de delito contra la integridad física, psicológica, o sexual de la misma”.

En su exposición de motivos, la senadora Delgado argumenta que “actualmente existe un vacío legal en cuanto a la regulación jurídica del acoso universal, lo que genera que muchos casos queden impunes, al no ser denunciados por las víctimas porque no existe un marco legal en el cual se puedan amparar”.