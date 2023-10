Lizarella Valiente habla sobre “reglamentar” las redes sociales

Este lunes se desarrolló el simposio “Nuevos paradigmas para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, en el Congreso, con cuatro legisladores como panelistas: Lilian Samaniego, Kattya González, Lizarella Valiente y Éver Villalba.

Este evento se dio en el marco del proyecto de ley “que declara emergencia social ante la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y refuerza estrategias tendientes a promover el cambio de patrones socioculturales que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres”, según las informaciones del Poder Legislativo.

Como parte de este simposio, la senadora cartista Lizarella Valiente dio unas declaraciones a la prensa, detallando primeramente que “hay varios tipos de violencia” y ante esto, dijo que busca enfocarse en uno en específico: la violencia telemática.

“A nivel legislativo hay una laguna. Queremos abordar una iniciativa de un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia telemática”, apuntó.

Lea más: Hermano de Nenecho, con denuncias de violencia de género, ya está mejor en Senatur

“Reglamentar” las redes sociales

Según Valiente, una propuesta a ser considerada para evitar la violencia telemática sería ir “reglamentar” o “regular” el tipo de contenido en las redes sociales, considerando los ataques que se pueden dar en las plataformas digitales.

“Todos formamos parte de la dimensión digital y las plataformas. Ahí hay cuentas que hablan de la realidad política, farándula, artística; en ese sentido tendríamos que regular”, declaró primeramente.

De igual manera, la senadora colorada aseguró que “no está de acuerdo con la censura pero sí con el respeto que nos merecemos todas las personas”, siendo esta la ponencia que habría presentado en el mencionado simposio.

“A mí realmente no me afecta (lo que dicen sobre ella en las redes sociales); pero, ¿qué pasa con un adolescente o con una persona que se verdaderamente se sienta afectada? Puede tomar una mala decisión sobre eso. Es un poco de responsabilidad afectiva también en el ámbito de los comentarios en las plataformas sociales; se debería reglamentar y esto no tiene nada que ver con la censura”, agregó.

Lea más: Se suspende curso de psiquiatría tras intento de “censura” de senadora Lizarella Valiente

Violencia telemática

En Paraguay, por ley están conceptualizadas las siguientes formas de violencia: feminicida, física, psicológica, sexual, contra los derechos reproductivos, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, telemática, simbólica y contra la dignidad.

En referencia a la violencia telemática, esta corresponde a “la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer”, según cita la Ley 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres.

Lea más: Confirman condena de 28 años de cárcel para quien mató a su primo mientras dormía