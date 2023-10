Rabona de los senadores a sólo tres meses de asumir funciones

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), al término de la sesión extraordinaria del martes del Senado, que fue realizada como adelanto de la sesión ordinaria de ayer miércoles con motivo de la gesta revolucionaria del PLRA, informó al pleno que hoy no tendrán reunión de mesa directiva con líderes y vicelíderes de bancada.

Ovelar pospuso la reunión en la que debían elaborar los puntos del orden del día para el día lunes 23, a las 09:00. Para concretar la movida del adelanto de la sesión ordinaria, varias comisiones se reunieron en simultáneo e incluso horas antes de la sesión para dictaminar, por ejemplo, el proyecto de indemnización a estibadores que ese día vencía, y finalmente fue rechazado por el pleno.

Lea más: Con liberocartistas en su cúpula, el PLRA conmemora hoy 132 años de su gesta

Los senadores sólo trabajaron hasta el día martes y por tres días no trabajados equivaldría un gasto público de G. 3 millones por cada uno de los 45 senadores que totalizarían aproximadamente G. 135 millones.

Cuatro sesiones sin espacio de oradores, critica diputado Benítez

El diputado Raúl Benítez (PEN) lamentó ayer que hace cuatro miércoles no se tengan sesiones ordinarias, debido a que los cartistas y satélites hacen el vacío para evitar el espacio de oradores y de esa manera cercenar el debate de temas candentes.

“No entiendo por qué la gente no viene a hora para sesionar de manera ordinaria, o si la intención es no tocar temas que están en el tintero como el de (senador cartista) Hernán Rivas, Itaipú, et

Lea más: PLRA: ¿qué motivó la gesta revolucionaria del 18 de octubre?