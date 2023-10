PLRA: ¿qué motivó la gesta revolucionaria del 18 de octubre?

Hoy se recuerda el 132° aniversario de la gesta revolucionaria que había sido encabezada por liberales, el 18 de octubre del 1891. Al respecto, el historiador Eduardo Nakayama -quien también es senador del PLRA- primeramente reitera que esta fecha no es el aniversario del Partido Liberal Radical Auténtico.

“Primero es importante aclarar que hoy no es el aniversario del Partido Liberal como algunos creen. El partido fue fundado como Centro Democrático el 10 de julio de 1887 y cuatro años después, con otro directorio, se da la gesta”, comenta.

Continuando, Nakayama relata que esta gesta tenía la intención de derrocar al colorado Juan Gualberto González, aunque esto fracasó y dejó a varios heridos e incluso fallecidos.

La gesta estaba siendo encabezada por los principales jefes partidarios, entre ellos el mayor Eduardo Vera, quien junto al diputado Juan Machaín fueron abatidos en combate.

Gesta revolucionaria del 18 de octubre: ¿qué la motivó?

Uno de los principales motivos de la gesta revolucionaria del 18 de octubre del 1891 fueron las “reiteradas denuncias de fraudes electorales de los que la oposición era víctima”, mientras que el candidato colorado figuraba tener más votos de las personas que estaban inscriptas en el padrón, algo completamente “imposible e irregular”, resalta Nakayama.

Ante esto, los dirigentes del Centro Democrático en su momento “se convencieron que no había una manera de lograr consolidar la democracia por la vía pacífica” y ante esto, se había sacado un comunicado donde “se llamaba al pueblo a levantarse en armas para recuperar la soberanía secuestrada por las autoridades”, recuerda.

Además, el historiador también apuntó que hubo otros motivos que llevaron a la gesta, entre ellos la ocupación del territorio paraguayo en el Chaco y también la “venta indiscriminada” de las tierras públicas.

“Los revolucionarios tomaron la decisión de exponer sus vidas”, concluye.

“El PLRA está muy mal”

Por otra parte, como senador liberal, Eduardo Nakayama también opinó sobre la situación en la que se encuentra el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) actualmente.

“El PLRA está muy mal; creo que todos coincidimos con eso. Yo había manifestado que esta convención que tuvimos iba a terminar por enterrar el partido. Tanto tiempo de esta disputa de Alegre y Llano, finalmente la pulseada por el control la ganó el sector de Llano, potenciado por la catastrófica derrota electoral”, expresó.

Además, el legislador también manifestó que hubo una “grave irresponsabilidad en el manejo de las finanzas” por parte de Efraín Alegre cuando estuvo al frente del partido, mientras existía también una “falta de criterio político opositor”.

Finalmente, en referencia al actual titular del PLRA, Hugo Fleitas, el liberal dijo que lo ve “sometido al llanismo”, pese que de “tanto en tanto trata de sacar algún comunicado para maquillar”; “este no es el Partido Liberal que yo quiero; no me siento identificado con este PLRA”, finalizó.

