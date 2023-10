Caso Hernán Rivas: gran maestro masón llama a sus miembros a “comportarse de acuerdo a las leyes”

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, José Fernández Zacur, gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, hizo un llamado -como representante principal de la masonería en el país- a los miembros de esa institución a “respetar la institucionalidad y comportarse de acuerdo a las leyes”, en el contexto del escándalo en torno al senador Hernán Rivas (ANR) y las dudas en torno a la legitimidad de su título universitario de Derecho.

El senador colorado cartista Rivas enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad del título de licenciado en Derecho que dice haber obtenido de la Universidad Sudamericana. El diploma fue emitido el 6 de marzo de 2020, a pesar de que corresponde a una resolución del 9 de junio del mismo año.

El diploma lleva la firma de Óscar Rodríguez Kennedy, actual presidente del Tribunal de Apelaciones Penales y por entonces decano de la Universidad Sudamericana. Rodríguez Kennedy confirmó que la firma, que va acompañada de los “tres puntos” que suelen identificar a miembros de la masonería, es auténticamente suya.

Otras dos firmas, las del rector Euclides Acevedo y el propio egresado Hernán Rivas, también tienen los puntos.

“No me va a temblar el pulso”

Sin nombrar a personas particulares y señalando que no todos los masones de Paraguay pertenecen a la Gran Logia Simbólica que preside, Fernández Zacur señaló que “es obligación de los miembros restituir los cauces de la institucionalidad, de la Justicia, y sanear procesos administrativos si están en función de hacerlo”, agregando que “si así no fuese nosotros tenemos que aplicar las sanciones que corresponda”.

Indicó que la masonería “busca el crecimiento del hombre en todas sus áreas y aquellos miembros que no están dispuestos a adherirse al código ético de la institución sepan que no me va a temblar el pulso para hacer lo que tengo que hacer (…) de confirmarse algún chanchullo en que esté metido algún miembro”.