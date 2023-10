Los legisladores “perdieron el 40% de su salario”, sostiene Antonio Barrios

El senador colorado cartista Antonio Barrios aseguró que “para proteger al presidente” Santiago Peña decidió no apoyar el “aumentazo” salarial para parlamentarios y ministros. Indicó en ese sentido que apoyan la decisión de la Comisión Bicameral de rechazar la adenda para dicho incremento.

“Desconozco que ningún miembro de Honor Colorado que haya pedido algún tipo de aumento salarial, lo hemos analizado y hablábamos de que no era el momento de pedir aumento y teníamos que esperar un momento oportuno para no someterlo al presidente a ningún tipo de escándalo”, manifestó.

Aseguró que pese a que se habla de divisiones, Santiago Peña “va a tener el apoyo irrestricto” de Honor Colorado y de la ANR.

Los parlamentario han “perdido” salario, alegó Barrios

Sin embargo, Barrios intentó justificar la necesidad de un aumento para los parlamentarios. Dijo que si bien no es su caso, muchos legisladores deben viajar desde el interior y pagar alquiler en Asunción para cumplir sus funciones.

“Y en los últimos cinco años hemos perdido casi el 40% de nuestro salario, (al parlamentario) se le sacó el seguro médico, se le sacó el combustible que formaba parte del salario y era G. 6 millones”, reclamó.

Aseguró que no se trata solo de hablar de que llevan años sin recibir un incremento. “Nosotros no es que no tenemos aumento, nosotros venimos para atrás como el cangrejo con respecto al salario y estamos ya por debajo de lo que ganan los ministros y cualquier otro funcionario de menos rango que un parlamentario”, planteó.

“No hay que hablar de que no hay aumento, al contrario, nosotros hemos perdido nuestro salario”, insistió en radio 1080 AM. Barrios señaló que él tiene seguro médico pero “mucha gente no tiene lo mismo”, y si bien vive cerca del Congreso, no puede hablar por el resto de sus compañeros y las necesidades que tiene cada uno.

En otro momento, detalló que los parlamentarios pagan casi G. 6.000.000 en concepto de jubilación privada. “Nuestro salario real es de casi G. 24.500.000 el resto va para la jubilación que se mantiene con el aporte nuestro. Nuestro salario, la plata que cobra hoy el parlamentario, es esa”, alegó.