La Cámara de Senadores insta al presidente Peña a revelar la identidad de los legisladores que lo extorsionaron

El proyecto de declaración en el artículo 3° también pide informar de las medidas adoptadas una vez presentadas ante el órgano correspondiente. El proyecto presentado fue presentado por los senadores Rafael Filizzola (PDP), Ever Villalba (PLRA), Kattya González (PEN) entre otros legisladores.

El proyecto de declaración surge tras una declaración del presidente Peña en el programa televisivo "Cara o Cruz" en el que confiesa que supuestamente lo extorsionaron para solicitar un aumento de salarios para parlamentarios.

Durante el mencionado programa el mandatario relató como se produjo el planteo de los parlamentarios, a los que no identificó, para que se aprobara sin modificaciones el presupuesto remitido al Congreso por el Ejecutivo

“(...) Viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dijo: ‘¿Sabe qué, presidente? Vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a tocar acá el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir. Nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial’. Es impopular, es súper impopular”, confesó Peña.

Sin embargo, ayer en conferencia de prensa, el Jefe de Estado aseguró que no usó la palabra “extorsión” en el sentido jurídico, sino en el “intercambio de posiciones” entre dos poderes del Estado, en una temporada que siempre es complicada pues está en análisis el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, aliado cartista), presidente de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento pidió al pleno constituirse en comisión, pero obvió el último punto que hacía referencia al proyecto que insta al presidente a revelar quienes le extorsionaron.

Cuando el senador Rafael Filizzola (PDP) le señaló que obvió el último punto, el senador Zacarías Irún dijo que no tenía inconvenientes que sea incluido en el listado de proyectos y declaraciones que iban a ser tratados en una comisión constituida por el pleno. El vicepresidente 1°, Arnaldo Samaniego puso a consideración y nadie objetó.

Instan a Celeste y a Nakayama a denunciar a sobornados

La Cámara de Senadores también aprobó un proyecto de declaración que Insta a los senadores Eduardo Nakayama (PLRA) y a Celeste Amarilla a presentar denuncia ante los órganos jurisdiccionales contra los senadores que reciben sobornos para el acompañamiento de los proyectos de ley.

La propuesta fue presentada por el senador Basilio “Bachi” Núñez y un grupo de legisladores quienes señalaron que el hecho de no dar los nombres le afectaba a todos. Núñez nuevamente se tiró contra su colega y dijo que hay algunas (en alusión a Celeste) que tienen experiencia en coima y nos quiere juzgar de acuerdo a su condición. Indicó que esta seguro que ningún senador recibió soborno ni va a recibir del Ejecutivo para aprobar proyecto de ley.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) recordó que el propio presidente de la República dijo que fue extorsionado por los legisladores, en el marco del estudio de presupuesto. Indicó que sería bueno que el presidente presente los nombres de los extorsionadores y recordó el artículo 284 del Código Procesal Penal sobre el presunto hecho punible de extorsión.

La senadora Amarilla ironizó y dijo: “si el presidente cuenta quienes son los extorsionadores yo cuento quienes recibieron el dinero”.

La semana pasada el senador Nakayama (PLRA) confirmó los dichos de su colega liberal Celeste Amarilla de que existieron rumores de ofrecimiento de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 a senadores para aprobar el proyecto de ley que da un “superpoder” al presidente Santiago Peña y disponer de US$ 600 millones