Video: Lizarella habló de “hormonización y castración” de niños y Esperanza le contestó así

La senadora Lizarella Valiente manifestó este miércoles en la sesión de la Cámara Alta, que muchos países están retrocediendo en cuanto a la transformación educativa porque eso lleva primeramente a la hormonización y luego a la castración de los niños. A su turno, la senadora Esperanza Martínez explicó en qué consiste la hormonización desde el punto de vista de la salud e ironizó solicitando la lista de niños castrados.

Una vez más la senadora colorado cartista Lizarella Valiente hizo referencia a aspectos de la transformación educativa, dentro del marco del Convenio de la Unión Europea cuya vigencia fue confirmada en la tarde de hoy tras 4 horas de debate.

“Si en el sistema educativo en las escuelas se les dan alternativas de que el género es de construcción social y no importa tu biología, si tenés pene podés castrarte y así sucesivamente, en todos los otros ámbitos se habla ya de una hormonización para los niños y yo he denunciado charlas respecto a esta perspectiva”, expresó Valiente.

Agregó que estas políticas públicas se encuentran más avanzadas en otros países donde el Estado paga las hormonizaciones. Dijo que a raíz de estos temas, le trataron de “loca”.

Pidió que se mire la realidad social de Argentina o España, donde esta misma situación se encuentra mucho más avanzada y donde el resultado es que están retrocediendo, “porque no traen buenos resultados confundir a los niños desde el sistema educativo”.

Las consecuencias de la hormonización en niños, según Lizarella

La senadora afirmó que las consecuencias son lamentables porque muchos adolescentes terminan sacándose la vida. “Un niño que fue hormonizado, después se enamora de una niña y se encuentra que no es ni nena, ni nene, que es un trans. Es macabro y no me crean a mí, miren la realidad en otros países”, sostuvo.

Adoctrinamiento, hormonización y castración

A su turno, la senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez leyó un documento que fue difundido por el sector denominado “pro-vida y pro-familia” donde instaban a los padres a manifestarse frente al Congreso durante el tratamiento del mencionado convenio, además de indicar que de aprobarse (lo que posteriormente sucedió) primero se daría el adoctrinamiento, luego la hormonización y, finalmente, la castración de niños.

“La hormonización no es un problema de la escuela, es del sistema de salud en todo caso. Si hay algún niño que necesita hormonas, que puede darse por razones de salud, no va a ir la maestra de kínder ni la maestra de segundo ni tercer grado a darles una receta de hormonización a los niños”, explicó.

Se preguntó además si en qué escuelas fue impartida la hormonización como parte de la currícula escolar. Desmintió que eso haya sucedido, y la calificó de “mentira instalada”.

“Se coloca algo mentiroso con apariencia de verdad. Y después de la hormonización ya viene la castración. Yo les pregunto a Nicolás Zárate o Eduardo Petta (ambos exministros de Educación), cuántos niños castrados hubo durante su periodo de ministros; porque esto es lo que vienen a denunciar mis colegas”, sostuvo.

También solicitó al pleno que los seis ministros de Educación que estuvieron durante el proceso de aprobación del convenio con la UE sean convocados y que den la lista de niños adoctrinados, en qué fueron adoctrinados, cuántos fueron hormonizados, en qué colegios y cuántos fueron castrados.

Se mantiene convenio con Unión Europea

Finalmente, luego de horas de debate entre senadores durante la sesión de este miércoles, se confirmó que se mantiene vigente tal como está el Convenio de la Unión Europea con el programa de Transformación del Sistema Educativo.