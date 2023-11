Confirman reculada cartista y se mantiene convenio con Unión Europea

Los senadores durante una sesión extraordinaria analizaron hoy el proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley N° 6.659/2020 ‘Que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay, y sus anexos”, se ratificó en el rechazo de la derogación de la ley con 33 votos a favor y 10 votos en contra.

De esta manera el proyecto de derogación de la ley Ley N° 6.659/2020 pasó al archivo y el Convenio con la Unión Europea queda intacto.

El conflicto sobre el convenio de la UE se generó durante la campaña electoral colorada por ser incluidos supuestamente en el sistema educativo términos que promoverían la denominada “ideología de género”. Debido a ello, están pendientes de desembolso al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 16 millones de euros de la UE que corresponden al periodo 2022- 2023.

Lea más: Ministros cartistas intentan “maquillar” reculada con la Unión Europea

“El procedimiento de la Cámara de Diputados fue erróneo, desde hace un año que defiendo el convenio. Hay que ser responsables cuando se trata de leyes de Estado, no hay nada que pone en riesgo nuestra soberanía. Lo que se pretende hacer es violentar la Constitución Nacional con esta derogación. En la elecciones usaron a los niños, la familia y por supuesto tuvieron rédito político, infundieron el miedo, el terror en el país para ganar los votos, dijo la senadora Lilian Samaniego (ANR- Independiente).

Lea más: División cartista en el Senado peligra vigencia del convenio con la Unión Europea

“Aquí para cubrir el papelón convocan al canciller Rubén Ramírez de una manera impropia de parte de una banca, con invitados a dedo algo que degrada la Cancillería, fue una vergüenza. Pero el fondo real de la cuestión, no es ni siquiera el convenio, sino que mantener su mentira de campaña”, manifestó por su parte el senador Eduardo Nakayama (PLRA).

Unión Europea: maquillaje cartista para justificar reculada

“Fui uno de los principales impulsores de esta ley con argumentos validos y valederos. Esta ley nació mal, no nació involucrando a los padres de familia, se llevó a tambor batiente y si no se presentaba el proyecto de derogación no se iba a saber lo que las ONG se embolsaron, aquí se iba a tener nuevos ricos con la plata de los niños. Gracias a que derogamos sabemos que hay demasiada cobertura de almuerzo escolar en Asunción y no en Central, dijo el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) para tratar de justificar la reculada del movimiento Honor Colorada.

En el mismo tenor, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna dijo que con la actuación durante la campaña electoral se dio un “chaleco de fuerza” a la Constitución Nacional y que el dinero que de ahora en más se reciba será administrado por el presidente Santiago Peña y no por las autoridades de las ONGs a quienes describió son cuevas de bandidos y delincuentes.

Por su lado, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) dijo que no apoya el archivamiento del proyecto de derogación, seguirá hasta las últimas consecuencias por la derogación porque es temeroso de Dios, de su familia y de sus votantes, quienes les encomendaron derogar el convenio.

No estamos contra los gay, pero es inconstitucional, dicen

Las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Norma “Yamy Nal” Aquino (ex Cruzada Nacional) insistieron en derogar la ley pues consideran que el país debe ser soberano y no se debe aceptar más condicionamientos para recibir donaciones o préstamos no reembolsables.

Yolanda Paredes pidió al presidente Santiago Peña a cumplir su promesa de campaña y se mantenga por derogar el convenio con la Unión Europea y que el dinero para la educación de los niños debe venir de la plata de los paraguayos.