Celeste Amarilla ratifica que intento de derogar el convenio de la Unión Europea fue una estafa del cartismo

Tras el archivo del proyecto de ley que pretendía derogar el convenio de financiación Educativa de la Unión Europea (UE), la senadora Celeste Amarilla (PLRA) manifestó que el intento de derogar la donación fue “una estafa” al electorado por parte del sector cartista.

“El de la agenda sin duda fue una estafa, si recuerdan incluso las primeras entrevistas, cuando era ministro o candidato a él (Peña) le preguntan sobre el matrimonio igualitario y él dice que estaría de acuerdo. Él es una persona moderna que vivió afuera y conoció el mundo, él no está encerrado en la seccional 17, él sabe de lo que pasa en las fronteras, y esta preparado para recibir los embates de la civilización”, enfatizó.

En el programa “No tiene Nombre” que se emite los sábados por ABC Cardinal 730 AM y ABC TV también dijo que el tema de la “agenda” fue en contra de las creencias y principios de Peña. Recordó que el negociado de la compra directa de gasoil para Petropar por US$ 51,5 millones fue también de la horda cartista. Antes de 30 días estaban haciendo un negociado a todas luces, pensando que iban a ser impunes, estas cosas no le tienen muy cómodos a Santi Peña, enfatizó.

Mencionó que van como cinco reculadas del cartismo, y que ninguna reculada gusta a nadie de ese sector. “Se esta destapando el enojo mucho antes de lo previsto, y eso es peligroso porque ellos tienen que aguantarle dos años y medio, porque luego de dos años y medio tenemos que ir a elecciones municipales”, dijo.

Bloque peñista

La senadora Amarilla mencionó que los senadores colorados decentes, muchos de ellos, que se pegaron al cartismo en la elección de la mesa directiva del Senado dejaron su exmovimiento por acomodados. Indicó que ese grupo que se sumó a medias y a último momento “se van a ir pegando a Santi Peña, y va a terminar siendo una bancada peñista y los duros cartistas van a ir quedando solos”, vaticinó.

Amarilla cree que hay un descontento en el movimiento de Honor Colorado. “Creo que hay un peñismo y un cartismo, un peñismo incipiente, pero hay y creo que Santiago Peña no está preparado para las hordas cartistas”, reiteró.

Fundamentó que nunca Peña tuvo ese acercamiento y esa presión del cartismo, que cuando era ministro o candidato presidencial. “Él no estaba en el día a día con la dirigencia de base, con los seccionaleros, con los diputados, con los senadores. Francamente creo que no tiene oficio para lidiar con las hordas seccionaleras”, declaró.

Sobre la situación del PLRA, Amarilla indicó que su partido está al borde de la quiebra, que Efraín Alegre gastó más de lo debido de forma complaciente y que el ex senador Blas Llano sigue manipulando y maquinando desde atrás en vez de quedarse en su casa.