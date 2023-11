Eduardo Mingo: “El Niño no solo mostró su cara sino su cuerpo”

- A todo el mundo le sorprendió tanta lluvia, tanta destrucción y muerte en tan corto tiempo esta semana...

- El fenómeno El Niño ha mostrado esta semana no solo su cara sino su cuerpo. Lo que hace es darle más condimento a un ambiente que ya está de por sí inestable. Lo que hace El Niño es darle mas combustible a esa máquina de inestabilidad. En realidad esto sucedió siempre. Antes nomás no teníamos tantos celulares disponibles para filmar y registrar la infinidad de imágenes impactantes como hemos visto en estos días en las redes. Algunos recordarán todavía aquellos años 1982, 1983 con sus inundaciones históricas o los fenómenos climáticos de 1997, 1998. En el 2015 tuvimos eventos severos muy puntuales. Lo que pasa es que desde hace unos años atrás, hay cada vez más gente que tiene aparatos celulares capaces de filmar todo en cualquier parte del país y hacerlo conocido. Entonces, da esa impresión de que cada vez las tormentas se vienen con más violencia y destrucción.

- Fueron lluvias intensas, con tornado, caída de granizos, derrumbes, árboles caídos como plumas...

- Insisto, es un ámbito de inestabilidad importante. Primavera y verano siempre tiene su temporada de tormentas y su ámbito de inestabilidad importante. Esas tormentas pueden producir tornados.

- ¿Fueron tornados lo que vimos en Mbocayaty y Santaní?

- A simple vista y con datos de distintas fuentes parece que fue un fenómeno de corrientes descendentes que generó un daño lineal. Los tornados tienen una trayectoria y daño circular. Esta semana hemos podido observar por las filmaciones esos gigantescos embudos conocidos como “corriente descendente”. Hemos notado que son cada vez más intensos en los últimos años. Su frecuencia de aceptación también es mayor. Por otra parte, hay que remarcar aquí que hay muchos más núcleos poblacionales donde antes no había. Entonces el impacto evidentemente se hace más visible.

- ¿Cómo se puede determinar si fue tornado o corriente descendente?

- La cuestión es que necesitamos que las personas que envían los videos se hagan responsables. Hay muchos videos falsos. No podemos determinar a la disparada. Tenemos que certificar para darle sentido. Repito, es necesario que la gente que filma se haga cargo.

- ¿El tornado puede llegar a la ciudad?

- Yo suelo poner el ejemplo de aquel evento que sucedió en el 2012 cuando frente a la Expo de Roque Alonso se precipitó una tormenta que en pocos minutos se cobró la vida de 4 cadetes del Comando Logístico y una adolescente cuando se cayó el tanque de agua del shopping encima del vehículo estacionado. Se discutió si fue un tornado. Tiempo después vino al país una veterana experta “caza-tornado” argentina. Ella hizo una evaluación de los destrozos y concluyó que fue una “corriente descendente”. Se produce un embudo pero tiene un poder destructivo similar o peor que el tornado. Es el aire frío de la nube de tormenta. Viene y cae mas pesado, aplasta, genera presión en la zona y después se distribuye como una topadora que no se ve. Puede distribuirse por unas calles, por unas cuadras y desaparece.

- ¿Hay que estar alertas por más tornados?

- Sí, en la Región Oriental.

- ¿Cuál es la diferencia entre un tornado y un ciclón?

- El ciclón es un sistema de baja presión atmosférica. El tornado es un embudo de aire, rotando a gran velocidad, que proviene de una nube de tormenta.

- Esa velocidad mortal de los raudales es lo que llama la atención. Muchos automovilistas atropellan sin medir el riesgo...

- Lo que está sucediendo en las ciudades es algo que se llama “inundación repentina”. Eso es producto de lluvias bien localizadas de mucha intensidad, de mucha cantidad pero de corta duración. Entonces generan ese impacto. Las calles se convierten rápidamente en cauces...

- Hasta Itaipú y Yacyretá liberaron el agua de su embalse...

- Lo de Itaipú y Yacyretá sucede porque el río Paraná ha desbordado. Si se liberan las aguas por el vertedero es porque ha llovido mucho en la cuenca...

- Después de esta desgracia ocurrida con los 2 militares, ya no habrá gente tan intrépida para meterse. Ese vehículo parecía una pelota de plástico..

- El volumen de agua hace que después, evidentemente, también tome una profundidad importante y después tome velocidad. Son varios elementos.

- ¿Cuál es la recomendación?

- Estos son fenómenos que se prevé donde van a formarse. El impacto es lo que no podemos focalizar. El primer ítem de las recomendaciones que hacemos es hacer más caso a las alertas y avisos del servicio meteorológico. Estamos hablando de muchas zonas. Entonces, tenemos que ponerle más interés y ver si la zona por la que estoy circulando forma parte del boletín meteorológico. Si forma parte, me puedo tomar la molestia de llamar al servicio (a la Dirección de Meteorología) y pedir información. “Yo vivo en Lambaré, ¿puedo saber a qué hora puede sobrevenir una tormenta? porque estoy viendo que se mueve una nube negra en el cielo”. La clave, la premisa más importante es prestar más atención a las alertas...

- ¿Son realmente fiables? ¿Aciertan siempre? Lo que hay siempre son las bromas porque al final el fenómeno no se produjo...

- A las pruebas me remito. Hemos estado haciendo boletines de aviso con 24 horas de anticipación y las alertas se fueron cumpliendo, el fenómeno se fue dando. Por ahí puede ser que fallemos pero tenemos que tener la conciencia de la prevención. Si yo tengo un boletín que habla de cambio de clima sobre la ciudad de Asunción y no hay ninguna nube, puedo dudar pero qué pasa si yo salgo y veo una tremenda nube que está relampagueando, igual no hago caso. En todos los últimos eventos, nosotros hemos avisado con al menos 24 horas de anticipación. Las previsiones están insertadas en nuestra página oficial, en nuestras redes sociales. Está el servicio de 24 horas en el teléfono...

- ¿En qué porcentaje es fiable?

- En los últimos eventos los pronósticos acertaron en un 100%. En verano nuestro porcentaje baja normalmente a 60, 70%. No siempre llueve sobre la misma cabeza. Es cierto, yo escucho a la gente decir: “peyavypa hina” (están errando el pronóstico) pero hasta que le cae la tormenta y le produce un susto o un daño ahí recién la gente se acuerda de (el servicio de) Meteorología.

- No siempre acierta lo que uno consulta al celular...

- Eso que la gente consulta es una aplicación comercial. No está a cargo del servicio de Meteorología. Como meteorólogo no le puedo dar valor. Yo no sigo esas aplicaciones. No me fijo en ellas.

- ¿Cómo podemos tener la precisa, entonces?

- Como le dije. Tenemos una página oficial: Meteorología.gov.py, tenemos nuestras redes sociales oficiales: dmh_paraguay. En nuestros sitios estamos actualizando constantemente los avisos de los boletines. Yo recomiendo consultar a la fuente para tener la precisa. En todo caso tenemos un teléfono: 021 438 11 51, en servicio las 24 horas. Les recomiendo que miren nuestras páginas y las redes sociales. Están actualizadas al instante. Está el Twitter (hoy X) y el Facebook.

- ¿Por qué le llaman El Niño?

- En realidad eso se llamó así desde los años 80 más o menos por un efecto que se genera en el calentamiento de las aguas del Pacífico y coincidía justamente con la Navidad, La Natividad del Niño Jesús. Los pescadores peruanos le pusieron ese nombre. En realidad es un sobrecalentamiento de las aguas superficiales que genera una fuerte variación de la circulación general. Genera la posibilidad de tener más disponibilidad de humedad y calor sobre nosotros si coincide con la primavera-verano. Si coincide con el otoño, con el invierno eso suele presentarse un poco más cálido y muy lluvioso.

- Y ¿La Niña?

- La Niña es completamente diferente. Si coincide en primavera-verano hace muchísimo calor pero la probabilidad de lluvia es más baja. No debería haber tornados ni nada. En el otoño y el invierno lo que hace La Niña es mantener la posibilidad de que haga frío, que el otoño sea fresco con pocas lluvias y el invierno sea frío. Esa es la característica de La Niña.

- ¿Y esto cada cuánto sucede?

- El Niño aparece ahora después de 3 años y medio. Tuvimos una Niña muy persistente. Parecía que se iba y volvía. Estos 3 años y medio tuvimos Niña. Hubo un proceso de uno o dos meses de fase neutra. Ahora aterrizó El Niño y promete estar por lo menos hasta el primer cuatrimestre del 2024, enero, febrero, marzo y abril.

- ¿Podemos esperar inundaciones ya en diciembre?

- Sí, en la cuenca del Paraná sobre todo.

- En la parte que concierne al río Paraguay casi no se vieron crecidas...

- Solamente en los lugares donde llovió mucho generó una altura desmedida, muy corta ahora, la cuenca baja. El río Paraguay sufre cuando llueve en el Pantanal a fin de año y eso se refleja después en una ondanada hacia marzo, abril del año siguiente. Es el proceso estacional de subida del río Paraguay. Ahora subió la cuenca baja y media por efecto de las lluvias torrenciales.

- Y ¿cómo está el río hoy en el norte?

- En el norte está bajo.

- ¿Con seguridad va a crecer el río Paraguay en los primeros meses de 2024?

- Siempre hay una probabilidad de que crezca. Todo es cíclico. El Niño no siempre viene igual pero sabemos que puede impactar.

- ¿Podemos esperar inundaciones en Asunción?

- La cuenca del Paraná ya está crecida. El río Paraguay podría experimentar una crecida pero el año que viene: marzo, abril, mayo suele ser el pico.

- ¿Cuál es su especialidad?

- Meteorología e hidrología.

- ¿Su cargo?

- Soy director de Meteorología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

- ¿Hace cuánto tiempo en la institución?

- Estoy 27 años en la Dinac.

- ¿Hace cátedra?

- Sí, en la Universidad Nacional.