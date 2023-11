Celeste Amarilla: “Me están metiendo en la farandulización y desvían el foco de mi trabajo”

Celeste Amarilla, senadora liberal, aseguró que la están metiendo en la “farandulización” con el objetivo de desviar el foco de su trabajo. Recordó que la polémica se desató con rumores que comenzaron en redes sociales un día sábado, lo que fue escalando de nivel con una rapidez sin precedentes.

“El mensaje fue en un chat privado, no hice un solo comentario en las redes públicas. El que publica ese chat es el esposo (Nenecho Rodríguez) de la afectada (Lizarella Valiente); tampoco afirmo nada, es un chisme. Pero ya tengo buenos abogados que se encargarán”, indicó.

La senadora asegura que buscan sacarla de en medio

El análisis que realizó la parlamentaria es que están tratando de sacarla de la “jugada política”.

Denunció que eso mismo se intentó durante los cinco años que estuvo como diputada y se continúa ahora que está en el Senado.

“Quieren desviar la atención de otros temas y ya me están metiendo en la farandulización de la que yo no formo parte. La primera vez que salí en televisión ya fue por política”, manifestó.

Agregó que se está desviando también el foco de su trabajo político. “Soy una de las mejores parlamentarias, sé que no hay dudas y no me importa decirlo; sin embargo, trascienden más estos chismecitos que lo que realmente hago por el país en mi condición de senadora”, refirió.

Uno de los temas que quieren desviar del foco, según Amarilla, es la denuncia de los “superpoderes” que otorga Santiago Peña a Lea Giménez.

“Ella va a poder representar a Paraguay ante organismos internacionales y nacionales, va a poder firmar acuerdos con países extranjeros, va a poder representar a Paraguay ante las binacionales, con las que también va a poder suscribir ante ellas como si fuera el Presidente, pero hoy el tema es la querella del chisme que dice que dijo no sé quién... ¿Quién no chismosea en redes?”, cuestionó.

“Bachi” Núñez querellará a Celeste Amarilla

Una querella contra Celeste Amarilla por difamación e injuria será presentada por el senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.

La denuncia tiene como base conversaciones de la senadora Amarilla en un grupo de WhatsApp en que afirmó que el senador Núñez mantenía una relación sentimental secreta con la senadora Lizzarella Valiente (ANR), esposa del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR).