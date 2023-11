Múltiples irregularidades en millonarios contratos con proveedora “mimada”

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se expidió sobre tres millonarios contratos entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la empresa “mimada” del ente, Neighpart SA, representada por Claudio Escobar Brizuela. En cada “trato” entre ambas partes se observan graves anomalías, de acuerdo con el informe.

Las adjudicaciones tienen que ver con la instalación de plantas de oxígeno por G. 59.989.916.023, suministro de quirófanos modulares por G. 61.186.400.000 y la provisión e instalación del sistema eléctrico para una unidad sanitaria de Bahía Negra, Chaco, por G. 7.233.084.738.

Bloque quirúrgico

En 2019, con la presidencia de Andrés Gubetich Mojoli, se firmó el contrato para el reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el bloque quirúrgico del Hospital Central del IPS.

Entre las irregularidades, el informe final de la DNCP habla del incumplimiento del plazo para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, falta de justificación del IPS para el otorgamiento de un anticipo que, además, está por encima del límite establecido en el plan financiero, debilidad de control y custodia en la recepción de los bienes adquiridos. También reporta incumplimiento del plazo para la entrega e instalación de equipos. La DNCP dice que no hay evidencia de la designación de un fiscalizador por parte de la previsional, entre otros puntos.

Lea más: Empresa “mimada” de la previsional se inició proveyendo pañales desechables

Plantas de oxígeno

El otro contrato que se firmó también cuando Gubetich era presidente tiene que ver con la instalación de plantas generadoras de oxígeno medicinal.

Sobre este punto, menciona el incumplimiento del plazo para la entrega e instalación de equipos, pagos efectuados sin el descuento de las multas por el retraso verificado, la entrega de los equipos no fue realizada en el lugar establecido en el PBC. También se observa el incumplimiento del plazo para la ejecución del servicio, como también la falta de presentación de la documentación requerida para la solicitud de pago. Asimismo, el informe técnico sobre el avance de la instalación de las plantas de oxígeno no cuenta con la identificación del responsable de la elaboración, agrega parte del documento.

Bahía Negra

En lo que respecta al abastecimiento del sistema eléctrico para Bahía Negra, habla por su parte de la falta de ejecución del contrato considerando el plazo de vigencia del mismo. No se cuenta con evidencia de los documentos que el proveedor debió presentar junto con las solicitudes de pagos porcentuales, además que la póliza de fiel cumplimiento no cubre el plazo de vigencia requerido en el PBC; también se observa la falta de evidencia del plan de inversión, pues no encontraron garantías de bienes de los equipos y tampoco hay detalles de los pagos de la ejecución del contrato.

Tampoco se encontraron evidencias de los documentos que el proveedor debió presentar junto con las solicitudes de pago. También resalta la falta de evidencia del documento por el cual suspende o amplía el plazo o ejecución del contrato.

La firma del contrato se realizó antes del vencimiento del plazo de interposición de protesta. Tampoco se observa el acuse de recepción de la garantía de fiel cumplimiento. El contrato se firmó con la presidencia de Vicente Bataglia el 14 de noviembre de 2022.

Abandonados a la intemperie

La primera semana de septiembre pasado, ABC publicaba que una importante cantidad de equipos estaban abandonados en el patio del IPS Central. Estos equipos formaban parte de la licitación que fue adjudicada a Neighpart SA. Se pudieron observar enfriadores modulares, compresores, paneles solares, tanques para oxígeno y otros. El monto del contrato en un principio era G. 53.000.000, pero se amplió a G. 8.186.400.000.

Lea más: IPS detecta equipos biomédicos abandonados y sin documentación

Una vez que la situación tomó estado público representantes del IPS realizaron una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta ahora se desconocen importantes resultados sobre este caso.