Jaeggli pide al PLRA olvidar a HC y hacer un “Pacto de la Moncloa”

Cada vez se “compran” más parlamentarios, admitió el exsenador liberal, Alfredo Luis Jaeggli, quien días atrás propuso adquirir la millonaria deuda del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) bajo ciertas condiciones y reformas. Fue durante su participación en el programa No tiene nombre por ABC TV y ABC Cardinal 730 AM. Jaeggli dijo que en sus tiempos de legislador también había sobornos pero no tantos como ahora, los cuales incluso son denunciados por la Embajada de EE.UU. en Paraguay.

Se explayó además sobre su propuesta de reunir hasta US$ 8 millones, con un grupo de 14 empresarios, para pagar las deudas del PLRA a cambio de renovar la institución, cambiar su nombre, cobrar anualmente la afiliación y exigir que el 50% del Directorio Partidario tenga menos de 35 años, entre otros puntos. Señaló que siempre estuvo contra los subsidios y aportes estatales a partidos políticos y lamentó que actualmente la política se ha “monetizado”.

A modo de ejemplo, dijo que antes habían “debates” en el comité del PLRA y ahora los asistentes solo exigen dinero, asados y otras atenciones. Apuntó además que el PLRA debe aprovechar el interés juvenil en la filosofía liberal.

“Antes estaba de moda ser zurdito, ahora está de moda Milei y la libertad”, aseveró el polémico empresario, quien dijo que esta es su última incursión en la política y que si el Directorio y la Convención liberal no están interesados, simplemente tomará su velero y viajará a Europa.

Indicó que su plan de reforma partidaria incluye que el PLRA debe tener a los mejores candidatos y una votación a padrón abierto con miras a las elecciones municipales del 2026.

Olvidarse de Cartes

El ex senador expresó que su partido debe olvidarse “del pasado” y de Horacio Cartes (HC). Propuso llegar a un acuerdo nacional que busque imitar los “Pactos de la Moncloa”, para reducir la pobreza y sacar a los niños de la calles. Dichos pactos son conocidos por renovar la economía española en la transición de 1977.

En cuanto a los que le acusan de defender solo los intereses de los ricos, Jaeggli se jactó de ello al señalar que el Paraguay necesita de muchos millonarios que den empleo.