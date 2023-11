Buscan refundar el PLRA con ideas

“No se está haciendo la oposición que se debe hacer. Falta más ímpetu de la oposición. Si bien hay algunos que resisten, a esos le digo que no tengan miedo de hacer oposición, no todos van a estar negociando”, indicó.

Anunció, además, que volverá a la arena política y para lo cual ya conversó con muchos dirigentes que en verdad quieren al Paraguay.

“El Partido Liberal es demasiado importante. La calidad de una democracia depende de la calidad en la oposición. El partido tiene que tener ideas claras ¿Cómo vamos a lograr la adhesión de la ciudadanía cuando estamos dando votos a (Alicia) Pucheta? El partido deber renovarse con ideas que cohesionen a la gente de bien”, puntualizó Édgar Acosta.

Agregó que el problema del PLRA no es económico sino de ideas y la propuesta de Jaeggli no busca el cambio de posturas. “Nosotros tenemos un problema de ideas dentro del partido. No todo es dinero. Yo no creo que alguien debe saldar cuentas con condicionamientos. No es cierto que se tenga esa deuda. Aquí se debe decir a los que nos representan que no tienen cabida en el partido aquellos que negocian con el partido”, sentenció el exdiputado.