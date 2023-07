Senador Salyn Buzarquis apunta a liberales “asalariados del cartismo”

Teniendo en cuenta que el próximo 6 de agosto se realizará la Convención Liberal, donde se decidirá la suerte del actual presidente, Efraín Alegre, que una vez más no logró llegar a la silla presidencial en las elecciones generales, el senador Salyn Buzarquis señaló que para él no es una cuestión fundamental que Alegre siga o no en su puesto de titular del PLRA. También calificó a algunos liberales de “vendidos al cartismo”.