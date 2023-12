El suplente de Walter Harms tiene “millones de dudas” como para jurar en Diputados

La Cámara de Diputados aún no convocó para jurar este miércoles 6 al diputado colorado Sebastián Remesowski, que ni siquiera tendría claro si asumiría o no la banca dejada por Walter Harms, quien el sábado a la tarde falleció en un accidente aéreo. Si bien el salario de diputados no es para nada despreciable, el cargo de consejero de la EBY representa “millones” de motivos más para dudar en asumir el curul vacante.

“No está todavía confirmado, podríamos decir que 50% si, 50% no. Está analizando”, indicó el presidente interino de la Cámara Baja, Arrechea, tras el viaje de Raúl Latorre (ANR, HC), que indicó que particularmente no habló con Remesowski, pero “extraoficialmente otros miembros de la bancada a la que él pertenecería (Honor Colorado), a la que pertenecía el compañero Harms estuvieron en comunicación y también él pidió un poco de tiempo para analizar la situación”.

Arrechea reconoció que el millonario salario que perciben los consejeros (que ronda los G. 86,7 millones más otros beneficios, cifra estimativa a falta de precisión por el ocultamiento de las planillas de funcionarios) sería el motivo de la “duda”, aunque cree que el cargo de diputados es más relevante políticamente.

“De hecho que es uno de los cargos más apetecibles que tenemos actualmente en nuestro país, pero yo creo que su rol como diputado, asumiendo la banca, la responsabilidad política es mucho más importante”, consideró Arrechea.

Suplente de Harms en Diputados: ¿Quién asumiría si Sebastián Remesowski no quiere la banca?

Según Arrechea, otorgarían plazo hasta finales de esta semana a Remesowski para que comunique si asumirá o no una la banca, y de no hacerlo, correrá la lista de suplentes.

En este caso, el segundo en línea de sucesión es el político colorado Rubén Darío Benítez Benítez.