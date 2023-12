Superintendencia de jubilaciones ya está cocinada, salvo que haya una gran movilización, dice Kattya

La senadora Kattya González criticó este lunes la forma en la que el oficialismo está llevando a tambor batiente el proyecto de superintendencia de jubilaciones, cerrando cualquier opción de discusión y usando a la oposición para legitimar ese mecanismo.

“De esta manera no se puede llevar adelante una discusión seria. Este proyecto tuvo entrada a la Cámara de Senadores el 23 de noviembre y no ha pasado por el filtro de audiencias públicas, de escuchar a las partes, de entender y disipar las dudas que legítimamente tenemos quienes no somos proyectistas”, aseguró.

La senadora recordó que este proyecto afectará la vida de aquellas personas que a través de su esfuerzo y su trabajo realizan sus aportes buscando un retorno en su vejez. Por este motivo, aseguró, pidieron la postergación del tratamiento en comisiones, pero no obtuvieron retorno de los proyectistas.

“No podemos renunciar a la dinámica parlamentaria para darle gusto a un grupo de personas, no hay una explicación a eso, hay que pedirles una respuesta a los proyectistas y al Gobierno”, dijo la senadora, asegurando que a pesar de su rechazo, el oficialismo se aseguró obtener un dictamen para darle un viso de legalidad.

Ley de superintendencia: cartismo no permite el debate

La senadora relató que abandonó la comisión dado el tratamiento en apenas 20 minutos que realizaron, sin discusión y en el mismo día en el que fue socializado el proyecto, señalando que se trata al Parlamento como un mero pasapapeles del Ejecutivo.

“Ellos están haciendo el cálculo: ¿Qué lo que tanto, dos o tres días se van a quejar algunos medios de prensa, la ciudadanía no tiene esa capacidad de movilización, ya estamos cerca de fin de año”, dijo, asegurando que la intención del oficialismo es aprobar el miércoles en el Senado y ya el próximo miércoles en Diputados.

En cuanto a sus colegas de la oposición, señaló que muy pocos, los de siempre, son los que están atentos a este proyecto, y el resto, no. “Esto está cocinado, así como está, no va a haber discusión. Solamente yo creo que eventualmente puede parar la pelota una gran movilización que se haga el miércoles”, aseguró.

Para la senadora, los colorados creen que la mayoría que tienen les da la legitimidad para pasar por alto todas las normativas internas que sirven de garantía para la ciudadanía. “Esta gente te usa para que vos legitimes una reunión como esta. Que ellos discutan solos para dejarlos más en evidencia aún”, concluyó.