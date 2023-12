“Austeridad”: ministro de Economía responde sobre millonario salario para la hija de Alliana

En medio de un discurso de austeridad que el Gobierno repite constantemente, llama la atención la incoherencia que se refleja en las acciones del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Ni bien asumió en el Poder Ejecutivo, movió los hilos para que su hija, Montserrat Alliana, pase de ganar G. 6.000.000 en el Ministerio de Justicia, a G. 18.000.000 con un nuevo puesto de asesora en la Cámara de Diputados.

Consultado sobre si no conversan como miembros del gabinete sobre lo incoherente de este tipo de acciones, el ministro Fernández Valdovinos dijo que cada uno es responsable de las acciones que toma como integrante del Poder Ejecutivo.

“Cada uno toma sus decisiones”, dice ministro de Economía

“No me puedo hacer responsable de cómo las personas terminan nombrando personal. Yo tengo un discurso que me parece es el correcto, ahora dentro del Gobierno hay muchísimas personas, cada uno toma sus decisiones y deberá dar explicaciones”, detalló el ministro Fernández Valdovinos a la 1080 AM.

Continuó justificando las acciones, diciendo que “no solo es este gobierno, sino cualquier político hace básicamente lo mismo. Hubo muchísimos nombramientos dentro del otro gobierno que dejaron mucho más funcionarios en forma permanente, y ahora, como no están en el gobierno, hablan de la necesidad de austeridad”.

“No puedo controlar lo que hacen otros”

Enfatizó que a él, como ministro de Economía, le corresponde “seguir con este discurso de que no tenemos suficientes recursos y tenemos que ser muy cautos en la forma en que gastamos”. Recordó que muy recientemente “salimos de una pandemia y tenemos muchos problemas de financiamiento”.

“Pero yo ya no puedo controlar lo que terminan haciendo otros funcionarios. Eso lo tiene que responder el vicepresidente de la República”, añadió Carlos Fernández Valdovinos.

“Cada uno es responsable de las iniciativas que tome y debe dar explicaciones a la ciudadanía”, concluyó el titular de la cartera de Economía.