Peña responsabiliza a Abdo Benítez sobre fallo por Metrobus: “El origen fue un revanchismo político”

El Estado paraguayo debe abonar caso US$ 17 millones a la constructora portuguesa Mota Engil por cancelación de las obras del fallido Metrobus, conforme a un fallo de un Tribunal Arbitrario de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

El presidente Santiago Peña señaló que toman “con mucha frustracción” el laudo, que -afirmó- deriva de una decisión tomada por su predecesor Mario Abdo Benítez a causa de un revanchismo político.

“El origen de esto fue un revanchismo político que se tomó al inicio del gobierno (anterior) y hoy lastimosamente el pueblo paraguayo va a tener que cargar sobre sus hombros. Haremos todo lo que esté nuestro alcance. El equipo jurídico está tratando de defender, pero lastimosamente se tomó esa decisión en ese momento por una decisión de revanchismo político y hoy estamos pagando las consecuencias”, dijo.

Deslindó a Horacio Cartes de fallo por Metrobus

Peña insistió en responsabilizar al gobierno de Abdo Benítez por el fallo y deslindó de elllo al expresidente Horacio Cartes, en cuyo gobierno se iniciaron las obras. “Ellos (Abdo Benítez) decidieron cancelar la ejecución de ese contrato que estaba en ejecución”, dijo.

“La discución es si el contrato se dejó de ejecutar o si la póliza se ejecutó cuando el contrato estaba vigente. Acá la discución no es si el diseño o el proyecto... no es ese el fondo de la cuestión, el fondo es haber cancelado un contrato que estaba en ejecución y no reconocer las obras que venía haciendo la empresa”, manifestó.

También deslindó responsabilidad a la gestión de Cartes sobre la falta de viabilidad del proyecto. “El proyecto viene de gobiernos anteriores, no se inicia con Cartes, se ejecuta en el gobierno en parte. Un proyecto que venía de hace años y que no se avanzaba. Se avanzó y cuando hubo el nuevo gobierno, decidieron cancelar esa ejecución en medio del proyecto, con una consecuencia tremenda. Está en el campo de los abogados y ellos harán lo que está a su alcance para poder solucionar”, dijo.

Al ser consultado cuál será la estrategia que ejecutará el Gobierno para rever el fallo, respondió: “La estrategia es que los abogados van a tener que ver quién es el responsable de esto”, dijo.