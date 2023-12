Diputada Rocío Vallejo: ¿por qué tenemos que aprobar la firma de un contrato?

La diputada Rocío Vallejo estuvo en el programa “No tiene nombre” y respondió a las consultas, entre ellas la ley de devolución premiada.

Las leyes que se aprueban en el Congreso, como la ley que presentó el diputado colorado de devolución premiada, estuvimos en contra de este proyecto de ley desde las comisiones un grupo de diputados sin lugar a dudas”.

“Yo creo que esta circunstancia hay que contextualizar, fue el día que se trató la superintendencia de las cajas, y como posición política de la oposición de ese día en que nos retiramos a ver si nos daban un poco de tiempo para debatir una ley tan importante, que ni siquiera estuvo 24 horas en la Cámara de diputados, un día antes las modificaciones llegaron sobre la hora para la Cámara de Senadores”, dijo.

“Es decir que lo único que pedimos como oposición, y por primera vez toda la oposición no queríamos prestarnos y tomamos la decisión de retirarnos y no asistir a ninguna de las sesiones extraordinarias que ellos convocaron”.

“En esa sesión aprovecharon nuestra ausencia, fue una muy buena estrategia política para desviar la atención de la discusión principal que era la rapidez con que se aprobó la superintendencia”.

¿De qué se habló al día siguiente? De devolución premiada, todo el mundo habló de devolución premiada, no se habló de la superintendencia. Desviaron el tema principal.

¿Por qué aprobar la firma de un contrato, y la ley Yamil Esgaib que plantea que una persona devuelve lo que robó y la mitad de su pena se le perdona?

La diputada prosiguió, “si le ponemos a Google, hasta Google se avergüenza, en uno de sus argumentos dice que los delincuentes de guantes blancos no son peligrosos. Pero matan al no dar comida de calidad a los niños, al no poner vallado al término de un arroyo, la corrupción mata”, señaló.

En el código procesal penal existen salidas procesales para aquellas personas que devuelven, pero en los casos de corrupción se tiene en cuenta, ok devolvió, un punto a favor, en vez de darle 10 años le das 9 años, según la parlamentaria.

Lo acontecido es “descabellado desde todo punto de vista, en una época en que seguimos siendo evaluados por Gafilat, uno de los grandes temas es la impunidad”, manifestó.

“Devolvés eso que te pillaron y te vamos a premiar otra vez porque vos no sos peligroso”.

¿Por qué aprobar la firma de un contrato? No hay debates

Vallejo también abordó la falta de debate. “No hay más debate, una ley de superintendencia, tan importante para la ciudadanía, lo único que pedíamos era tiempo para comunicar, en 11 minutos se decidió la ley, no existe más debate”.

En la Cámara de diputados dentro de todo, excepto uno que otro exabrupto estamos dentro de niveles de respeto, pero todo es cortar el debate, de vuelta con este tema de tren de cercanías, se anota un montón de gente para hablar, pero ¿quién se pone a debatir sobre el fondo de la cuestión?, dijo.

“Yo planteé un montón de cuestiones al tren de cercanías, ya hubo una audiencia publica nos dicen, nos comunican a la noche, a las 10:00 va a venir la ministra de Obras Públicas, el de Fepasa, todas las comisiones están convocadas. A las 9 iba a venir el ministro Barchini con el proyecto de ley de emergencia. Terminó a las 10:30 esa audiencia”.

“En media hora terminó la audiencia pública, no hay tiempo para la aprobación, ¿qué se esta aprobando, qué dice el contrato, la subconcesión, por qué por congreso tenemos que autorizar la firma de un contrato?, declaró.

“Estoy en ocho comisiones, lo recomendable es estar en dos o tres comisiones. Patria Querida se quedó sin dos diputados, estoy sola, quiero interiorizarme, si no estoy de acuerdo me voy a oponer, o advertir a los colegas qué se está votando”, reveló.

“Siempre la teoría de palos a la rueda, si vos no decís que está todo maravilloso, sin advertir que hay articulados que pueda estar comprometiendo al mismo país ponés palo a la rueda. El debate esta cercenado desde todo punto de vista”, recalcó.

¿Cómo se aprobó la ley de cajas de jubilaciones?

“¿Donde están los fundamentos de las comisiones mismas, las interpretación histórica, la interpretación gramatical, que significa tal palabra y te vas al diccionario, la interpretación auténtica cuando la misma ley te trae una definición. Histórica es lo que se dijo en las comisiones”.

“Esa interpretación histórica no la vamos a tener en el tiempo porque es muy difícil, uno se va cansando también por qué es muy difícil. “¿Por qué no grabamos, Rocío opinó tal cosa, en las comisiones ya”.

“La discusión no es profunda, unos argumentos políticos, bueno listo esto creo que es super necesario, son repeticiones, pero nadie discute los articulados de la ley, cuál es el alcance, y cuando uno pone sobre la mesa esto, a los 5 minutos tu tiempo ha expirado. Resumir en 5 minutos y te comienzan a chiflar cuando pedís permiso más de cinco minutos para que quede en el registro público es muy frustrante. No va a haber un registro histórico de muchísimas leyes”.

Contrataciones

“El tema de las contrataciones en el Congreso en general se deben renovar cada cinco años cuando vienen los congresistas nuevos, la gente trae su equipo, es muy difícil ese lugar, manejarte con gente que está allí. Hay buenos funcionarios pero muchos son cupos que entraron por A, B”.

“Uno necesita su gente de confianza, tengo poca gente conmigo, yo vengo de un mundo técnico tengo más de 20 años en función pública, 12 años de fiscalía, estuve en migraciones, aduanas, y ahora en el Congreso en cargos de muy alta jerarquía”.

“Vengo de un mundo de análisis de documentos. Proyectos de solicitud de informes a las instituciones que son importantes para tener información de la caja de de jubilados municipales, no me puedo explicar como Hacienda sigue considerando 170 municipios en mora”, sostuvo la legisladora.

“Es un trabajo minucioso, mi gran aporte es analizar la devolución premiada. Que pelada pedirle a la Corte la opinión sobre esto, un disparate pero el disparate tiene media sanción”.

“Esa es la parte más frustrante, se aprueba a pesar de la inconsistencias pero hay que continuar desde mi punto de vista de abogada penalista, creo que mi aporte principal es lo técnico y la interpretación de la ley”, finalizó.