Nepobabies: “No corresponden todos estos contratos, es una equivocación”

Ante los casos de nepotismo incurridos en los últimos meses por parlamentarios, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, aseguró que el mensaje particular podría no ser muy fuerte, pero las decisiones institucionales fueron firmes. Agregó que los contratos no corresponden.

También dijo que este caso se llevará al pleno del directorio del Partido Liberal en la sesión del martes de la semana que viene, donde se dará la decisión institucional.

“Tenemos que reconocer que los vicios que tiene el partido de Gobierno son los mismos que hemos contraído como partido, no nos escapamos. En general, la clase política en Paraguay se ha aplazado con las inconductas como estas”, indicó.

Mencionó que indicarán lo que está mal, tanto en el PLRA como en el Gobierno.

Tibia postura del PLRA

Ante los casos de nepotismo, el presidente del PLRA se mostró con una postura tibia, al calificar sólo de equivocación el hecho e insistir en que será tratado en la próxima sesión.

También agregó que los parlamentarios están de receso, por lo que no se puede hacer mucho.

“Comparto las críticas, lo voy a manifestar en la próxima sesión y al día siguiente va a salir el comunicado institucional. Si es que hay planillerismo eso también va a ser denunciado”, sentenció.

