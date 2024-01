Ciberataques: proyecto de ley de protección de datos “no se ajusta” a realidad paraguaya, dice Mitic

Ante el ciberataque que sufrió una empresa privada de data center, desde Tecnología y Derechos Humanos (Tedic) recomendaron tratar el proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay, que es impulsado por la Coalición de Datos Personales.

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, refirió que dicho proyecto de ley no se ajusta a la realidad paraguaya.

“Es muy extenso y trata temas con base en una realidad que no es nuestra; entonces, debemos adecuar a una realidad nuestra y ahí empezar a construir lo que necesitamos como país; si no, termina siendo una ley que no se puede aplicar a nuestro escenario”, dijo.

Plantean cambios en ley de protección de datos

Villate, no obstante, destacó la necesidad de contar con una ley de protección de los datos digitales. En ese sentido, dijo que se encuentran estudiando el plan para aplicar las modificaciones correspondientes.

Señaló que el plan presentado fue elaborado con base en legislaciones de otros países, por lo que presenta puntos que no se ajustan al Paraguay. No obstante, dijo que ello no representa un obstáculo si se aplican las modificaciones adecuadas.

“No podemos reinventar la rueda. Es bueno tomar de base experiencias donde ya se aplicaron, pero a partir de ahí nosotros meter los cambios que consideramos necesarios”, resaltó.

Entre los puntos que cuestionan del proyecto, mencionó la creación de un nuevo ente regulador y la imposibilidad de regular las sanciones.

Coalición está creando “pánico”

Con relación a la recomendación del tratamiento del proyecto de ley, afirmó que “esta nucleación está aprovechando (el ciberataque) y generando pánico, que no es nuestra intención. Esta nucleación toma protagonismo porque empieza a impulsar este proyecto de ley que es necesario para otras cosas y escenarios”.

La Coalición de Datos Personales está integrada por la Asociación Paraguaya de Derecho Informático y Tecnológico (Apadit), Tecnología y Derechos Humanos (Tedic), Estudio Jurídico Abente Stewart e Internet Society Capítulo Paraguay.