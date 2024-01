Bachi asegura que el cartismo no reflotará la reelección en convención

El líder de la bancada de Honor Colorado (HC) en la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, participó ayer del programa No Tiene Nombre por ABC, donde conversó sobre varios temas legislativos y partidarios. En ese sentido, fue consultado sobre si el cartismo tiene en agenda instalar en el debate partidario la reelección presidencial en la próxima convención ordinaria prevista para el sábado 9 de marzo.

Núñez respondió que el tema reelección no está en la agenda de HC y agregó que no fue objeto de debate en el comando nacional cartista que se reúne periódicamente con el presidente de la República, Santiago Peña, y con el vicepresidente, Pedro Alliana, en Mburuvicha Róga. El senador oficialista aseguró que en la reunión del comando nacional de HC, que se llevó a cabo la semana pasada en Mburuvicha Róga, solo se debatieron los temas del orden del día de la convención ordinaria, como la renovación de los tribunales electorales y de conducta, que tienen mandato vencido.

Consultado sobre el hecho que en otras convenciones, un asambleísta pidió a viva voz la aprobación de temas fuera de la agenda, respondió que se solicitará que nadie mocione la reelección. “No es el momento. La Constitución es clara. Personalmente, no estoy de acuerdo que se trate ahora. Pero creo que el Presidente (de la República) y los gobernadores sí deben ser reelectos”, expresó Núñez.

También aseguró que HC no tiene mayoría de convencionales, por lo que cree que la propuesta no tendrá los votos. “No tenemos mayoría de convencionales, no se va a aprobar”, recalcó.

En la convención de octubre del 2016, el convencional Richard Gómez mocionó que la asamblea colorada exija la remoción de los ministros liberales de la administración de Horacio Cartes. En ese entonces, estaban Santiago Peña (Hacienda) y Francisco de Vargas (Interior). Peña acudió presuroso a la Junta de Gobierno a afiliarse a la ANR y así salvó su cargo. De Vargas fue destituido y asumió en su reemplazo el entonces diputado Tadeo Rojas.

Bachi indicó que “la cuestión de los convencionales no se puede evitar”, pero afirmó que el tema no está en la agenda de Honor Colorado.

Amnistía

En otro momento, Núñez informó que en la convención se prevé analizar una amnistía a afiliados que fueron expulsados y pidieron volver. No dio nombres.