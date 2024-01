Congreso: más de 220 sillas de casi G. 6 millones porque las actuales “ya cumplieron su vida útil”, justifica Ovelar

En la Cámara de Senadores se prevé la compra de 100 computadoras con un precio de G. 15 millones cada una, algo que fue justificado hoy por el presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar. Por otra parte, el senador cartista también defendió la compra de nuevas sillas para la institución.

Según Ovelar, las sillas utilizadas por legisladores están en el Congreso desde el 2003 y esto genera algunas “quejas”, ya que supuestamente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tampoco permite la reparación de estos asientos porque esto sería “más costoso que el sillón nuevo por así decirlo”.

“Del 2003 a esta parte ya ameritaba; los colegas muchos dicen que mi sillón ya no anda pero en público todo bien, luego en privado te dicen otra cosa. Ya se cumplió la vida útil (de las sillas) y Contrataciones exige que se deban desechar”, detalló.

Asimismo, las informaciones detallan que en total son 221 nuevas sillas que serán distribuidas de la siguiente manera: 47 para el Senado, 83 para Diputados y 91 para la Sala Bicameral del Congreso.

Más de 220 nuevas sillas para el Congreso: ¿cuánto cuestan?

Según el Director de Administración y Finanzas de la Cámara de Senadores, Rubén Vázquez, cada silla tiene un costo de G. 5.700.000 y se llegó a este precio mediante una “subasta a la baja”, la misma medida supuestamente utilizada para las computadoras de G. 15 millones.

“Ese sillón no es normal, es de uso intensivo; no solamente se tienen sesiones parlamentarias porque también hay visitas y su uso es muy intenso. Las reparaciones no pueden superar el 20% y ahora el proceso patrimonial es con Hacienda; se tiene todo un proceso y se habla de una donación pero eso ya es una segunda etapa”, explicó el directivo.

