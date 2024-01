“Estoy harta de ver tanto abuso con el dinero público”, dice abogada que denunció casos de nepotismo

- ¿Quién es usted? ¿Qué la impulsó hacer esta denuncia?

- Yo soy una abogada independiente, asesora jurídica de empresas. Hice esta denuncia en mi condición de auxiliar de la justicia. No soy contralor, no soy fiscal general del Estado pero como ciudadana estoy harta de ver tanto abuso con el dinero público.

- ¿Cuál es la acusación?

- En principio mi denuncia fue contra (colorado cartista) Silvio Ovelar (presidente del Congreso) por la figura de “administración en provecho propio”. Posteriormente solicité la ampliación por “lesión de confianza”. Le incluí al presidente de la Cámara de Diputados (colorado cartista) Raúl Latorre. De los demás diputados solicité que se les abra una investigación por tráfico de influencias y a los beneficiados, hijos, hijas, esposas y etcétera de estos señores, para que sean investigados por cobro indebido de honorarios. En ese sentido va el pedido de ampliación.

- En el caso de Ovelar fue por el caso de su hijo empleado en Diputados...

- Por el caso de su hijo (Alejandro) en un principio pero posteriormente al solicitar la ampliación pedimos que se lo incluya bajo la figura de lesión de confianza, porque es ordenador de gastos. Ovelar y Latorre son ordenadores de gastos. No pueden desligarse de su responsabilidad. Como se trata de una denuncia penal, ciertamente el factor detonante serían estos casos de nepotismo...

- Pero la ley de nepotismo no tiene carácter penal.

- No, es de carácter administrativo. Necesariamente había que recurrir entonces a otra figura penal para hacer la denuncia. Por eso tomé la figura de administración en provecho propio, lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios. Tengo un colega que realizó otra denuncia en la que incluyó otras figuras penales como estafa y producción de documento falso. Finalmente son los fiscales los que van a determinar exactamente los delitos en los cuales incurrieron.

- ¿Cuáles son los casos específicos, qué senadores, qué diputados y los nombres de los que fueron beneficiados?

- El diputado Raúl Latorre, Roya Torres (PLRA) de Ciudad del Este, los diputados José Domingo Adorno Mazzacote (ANR) de Alto Paraguay, Benjamín Cantero (ANR) de Canindeyú, Cleto Marcelino Giménez (PLRA) y los senadores Silvio Ovelar, Edgar Idalino López (PLRA); Derlis Hernán Maidana (ANR)... Podrán ser incluidos otros más como resultado de la investigación.

- Todos los beneficiados están en la Cámara de Diputados.

- En realidad figuran porque ni asisten. Una es Monserrat Alliana, hija del Vicepresidente (Pedro Allliana, cartista). Está denunciada por cobro indebido de honorarios; también Elías Martín Godoy Torres, hijo de Roya Torres (PLRA). A este le inventaron un escritorio chiquitito en la Diben de Ciudad del Este para simular que trabajaba...

- Todo eso se fue descubriendo...

- Sí, con gran protagonismo de la prensa en estas denuncias. Está Silvana Jazmín Adorno que es la hija del diputado Domingo Adorno (ANR, cartista); Alejandro Ovelar es hijo de “Beto” Ovelar (cartista); Silvia Noemí Vega es la esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR, oficialista); está Liz Liliana Rotela, esposa del diputado Cleto Marcelino Giménez (PLRA, cartista) y sus hijas Johana y Dana Marcela Giménez; Vidala Franco Medina es esposa del senador Edgar López (PLRA, cartista y miembro del Consejo de la Magistratura); está Yanina Monserrat Maidana, hija de Derlis Maidana (ANR, cartista). Son los nombres denunciados en principio...

- Les dan el nombre de “asesores”...

- Es una figura que utilizan nomás. En realidad son planilleros. Para disimular, como letanía repiten que son “asesores” o empleados en un “cargo de confianza” que también es ficción, una mentira. Los cargos de confianza no tienen nada que ver con este tipo de carguitos.

- ¿Qué hacen? ¿Atajacarteras, cebadores de tereré, ordenanzas, calentadores de sillas...?

- Es gente que ingresó por la ventana ya en este período legislativo a partir de la designación de Raúl Latorre (ANR, cartista) como presidente de la Cámara de Diputados. El hijo de Ovelar ya venía del anterior período (fue designado durante la presidencia de Carlos María López, liberal).

- Una de las afectadas dijo que no hay un solo funcionario en el Congreso que no haya ingresado sin el padrinazgo de los mandamases de turno. Nadie ingresó por meritocracia.

- Así es. Es una realidad terrible que nos aqueja.

- ¿La ley contra el nepotismo no alcanza?

- Depende. La Ley contra el Nepotismo es del 2014. Nunca se puso en práctica y las acciones prescriben. De repente, los que entraron anteriormente violando la ley son beneficiados por la prescripción. La Fiscalía además está actuando de manera muy tibia. La ciudadanía también tiene que hacerle seguimiento para que esto tenga andamiaje. Hay que buscar la forma de detenerlos para que no continúe este carnaval de despilfarro del dinero público. En el Estado alguien está robando en este momento.

- ¿Cómo les resulta tan fácil?

- Cometen actos de bandidaje que quedan finalmente impunes. Simulan que son actos jurídicos pero en realidad son robos solapados. En vez de reparar escuelas y colegios, en vez de equipar hospitales, en vez de comprar para que no falte medicamentos, en vez de velar porque la merienda escolar llegue a todos los niños del país, lo único que interesa a estos inmorales es asegurarse salarios para ellos y para sus familiares directos. Imagínese, la hija del Vicepresidente gana G. 18 millones. Obvio que cada uno ama a sus hijos, pero bueno, para satisfacer sus caprichitos ¿porqué no usan la plata de su bolsillo? ¿Porqué atracan el dinero público que se recauda de nuestros impuestos? Esta gente no era nada hasta que llegaron al Congreso. Parece que enloquecen cuando ven que todo les resulta fácil y sus actos ilícitos no tienen ninguna consecuencia...

- Una “merienda de negros”...

- Es tan triste, porque hay chicos que van al colegio solo por esa merienda escolar porque sus padres no tienen para alimentarlos. Imagínese, si estos que se presentan como representantes del pueblo juegan con eso quiere decir que desprecian a sus representados. Cambian completamente al llegar a sus cargos. Les ataca el virus de la codicia..

- Lo curioso es que el virus afecta tanto a oficialistas como opositores.

- Con el robo compran lealtades, esa es la realidad. Los que entraron como opositores, embelesados por la plata y por los carguitos para sus hijos y esposas, se postran a cambio y aprueban todo lo que se les ordena. Cada día me pasan más datos. Por ejemplo, me dijeron que ese rico empresario constructor de rutas hoy diputado, ingeniero ( senador colorado Luis) Pettengill habría incluido a su sobrina. De ser cierto, ya no sé qué pretende más un hombre de tanto poder económico. Colgar a la sobrina del presupuesto nacional ya es el colmo, pudiendo hacerlo de su bolsillo.

- ¿Cuál es su objetivo final con esta denuncia: que renuncien, que devuelvan y renuncien...?

- Que renuncien. Si se va a cumplir la ley, esos contratos son nulos. Tienen que devolver el dinero que cobraron indebidamente. Se les tiene que inhabilitar para ocupar cargos públicos además de ser procesados penalmente. Espero que la Fiscalía se ponga las pilas. El fiscal es representante de la sociedad paraguaya. No es representante de Ovelar ni de Santiago Peña. Tiene la facultad y el poder para actuar. Que demuestre que tiene voluntad y carácter. Tiene que designar fiscales para atender esta cuestión que es muy grave...

- Ya designó una fiscala...

- Sí, pero por la magnitud del caso, a una sola fiscala le va a a ser muy difícil porque es algo grande. Tienen que ser designados varios fiscales, un equipo de tres o cuatro miembros por lo menos.

- El Presidente de la República dijo que no existe una ley que impida que esto suceda...

- Eso no es así. Las leyes están. Sencillamente no se cumplen. El se refirió a la ley de la función pública. No sé qué objeto tiene tapar las fechorías que cometen los demás. El dice que eso ocurre por la falta de normas claras, pero no es que porque no hay normas claras el funcionario tiene facultad para despilfarrar y hacer vito del dinero público. Decir que no hay normas claras es una excusa.

- El Presidente hizo un anuncio de su voluntad de modificar la ley de Fonacide y otras leyes...

- Y reculó ahora. Retrocedió. Ya me imaginaba que iba a suceder eso porque esos fondos que son despilfarrados a diario están a cargo de los intendentes y gobernadores. Lo que quiso hacer el Presidente es traer en todo caso los fondos a su Ministerio de Desarrollo Social. Ya me parecía que los intendentes y gobernadores iban a saltar...

- La “gallina de los huevos de oro”...

- A mí me parece buena su idea pero él reculó. A lo mejor agregando otros detalles es buena la idea eso de sacarle la administración a los intendentes y gobernadores. Usan los fondos de Fonacide como caja chica.

- Como ese gobernador de Villa Hayes...

- Claro, pagaba con la plata de Fonacide sus deudas en la carrera de caballos. Entonces, alguien tiene que dar el primer paso. No podemos continuar permitiendo que nos pisoteen como lo hacen a cara descubierta. Nos atropellan, se burlan gastando nuestro dinero.

- ¿Usted es colorada?

- Realmente yo estoy afiliada al partido Colorado pero yo no activo, y con esta gente al frente ni pienso. Un quemo es. En vez de mejorar la dirigencia, cada vez estamos peor. A mí me da náuseas observar todo esto. Han convertido el Estado en refugio y aguantadero de delincuentes. Por eso insisto: necesitamos que el fiscal general del Estado se ponga las pilas y haga su trabajo.

- ¿Este pleito terminará cuando renuncien?

- No, porque el proceso penal es independiente a la obligación que tienen de devolver. La ley que prohíbe el nepotismo es la que les obliga a devolver el dinero. Si los beneficiados, en este caso los hijos, hijas de estos políticos aprovechadores no pueden devolver, entonces tiene que devolver Latorre porque Latorre firmó los contratos.

- Pero la ley no se cumple...

- Ellos se creen que están por encima de la ley. Se consideran una especie de miembros de la realeza y no saben ni hablar castellano. Bajo ningún concepto están por encima de la ley...

- Ellos aducen tener derecho bajo la figura de empleados “de confianza”...

- No son cargos de confianza porque la ley define taxativamente cuáles son los cargos de confianza. Los cargos de confianza son los de ministro, viceministro, directores de entes, Presidentes de entes autárquicos como sería el caso de Ande, el presidente de Petropar, Copaco, etcétera. También están los embajadores, cónsules, directores de binacionales, entre otros. Ellos le pusieron el marcante de “asesor” para tapar. Es una vil simulación. Este hijo de Roya Torres creo que apenas tiene 19 años. Hace poco terminó el colegio. Lo mismo ocurre con la hija de Adorno...

- Un diputado oficialista (Yamil Esgaib) propuso reducir las penas contra los funcionarios corruptos a cambio de la devolución del dinero. ¿Es factible para estos casos?

- De hecho, lo que quieren ellos en el fondo es asegurarse el pellejo por si se les pilla para que ni siquiera corran el riesgo de ir a prisión. Para mí, después de estos ejemplos de nepotismo, al contrario, antes que disminuir se tiene que aumentar las penas. En otros países, el funcionario público que roba recibe penas muy severas, en Ecuador creo que les dan cadena perpetua. En el Paraguay la corrupción está muy arraigada pero no por eso tenemos que permitir que continúe así. Alguien les tiene que parar. Por eso yo di este primer paso.