Escrache a Hernán Rivas en Punta Cana: paraguaya cuenta cómo lo enfrentó

Las vacaciones del senador Hernán Rivas a Punta Cana -República Dominicana- no pasaron desapercibidas, ya que varios compatriotas lo observaron en las paradisíacas playas y los lujosos hoteles de la ciudad.

Ahora, una paraguaya compartió con ABC Color unas fotos y un video que grabó el sábado pasado en una de las playas que ella frecuentaba con su familia, lugar en el que también estaba Rivas con sus allegados.

“Con mi familia íbamos todos los días a la playa y un día le vi a Hernán Rivas en una reposera, me acerqué, le pregunté si era Hernán y me contestó que sí mientras me pasaba la mano. Yo dije que no iba a tener otra oportunidad de encontrarme de vuelta con él y educadamente le dije: ‘Me parece una vergüenza que usted esté en el poder’”, detalló.

Ante esto, el senador aparentemente ni se inmutó, pero su esposa rápidamente salió a defenderlo y también lo hizo otra mujer, quien podría ser su madre, y supuestamente incluso persiguieron a la compatriota durante su recorrido en la playa.

“Su esposa me dijo que nadie pidió mi opinión y que esa nena que acaba de saludar era su hija, pero yo le contesté que no tengo problemas con su hija ni nada y sabía que era obvio que ‘vos le ibas a defender porque vos también vivís del Estado’ (contestando a la esposa de Rivas); me empezó a retar y putear la señora, pero él ni la vuelta se dio”, agregó.

Hernán Rivas, en hotel “all inclusive” y con pulsera premium

Asimismo, la paraguaya confirmó que Hernán Rivas y su familia se hospedaron en el mismo hotel que ella, el famoso Hard Rock Hotel & Casino, que es “all inclusive” (todo incluido), aunque de igual manera hay unas pulseras que establecen incluso más beneficios.

Con esto, aseguró que Rivas tenía una pulsera negra de este hotel, que es un “nivel premium” y, por ende, “pagó muchísimo más” para tener acceso a más restaurantes o paquetes y, de igual manera, el legislador habría sido visto en un restaurante con cata de vinos, con costo adicional.

“En el hotel te dan una pulsera y es como para saber qué tipo de miembro sos; él tenía una negra, que es de nivel premium. Yo asumo que él pensaba que no se iba a encontrar con paraguayos y estaban felices de la vida, pero yo volvería a hacer lo que hice y mi familia me felicitó; no me quería quedar callada y desde que supe que estaba en el mismo lugar le estaba buscando”, indicó.

Finalmente, la compatriota sostuvo que enfrentó a Rivas porque para ella y su familia representó un “esfuerzo económico y un sacrificio enorme” realizar todo este viaje; sin embargo, luego en otro país se encuentra con personas que son denunciadas y que también disfrutan de unas vacaciones pero “con nuestro dinero”.

