Senador Hernán Rivas festeja el perdón fiscal en Punta Cana

Compatriotas que se encuentran de vacaciones en las playas caribeñas del Hotel Hard Rock de Punta Cana se toparon con la sorpresa de que uno de los huéspedes era el “honorable” senador cartista Hernán Rivas, actualmente investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

La fiscala Patricia Sánchez informó que no encontró mucha documentación sobre el caso y advirtió de una posible prescripción.

Rivas, que hasta hace poco era requerido por sus acreedores por no pagar sus cuentas por la compra de muebles y alfombras, ahora está disfrutando del nada barato servicio “todo incluido” del lujoso hotel.

Además, pese a su condición de “abogado”, el senador Rivas “desconoció” el Reglamento del Senado (que adoptó la Comisión Permanente del Congreso), el cual exige a los legisladores la comunicación de su salida del país al Congreso.

La Comisión tuvo ayer su primera sesión ordinaria y en la misma no se tramitó ninguna comunicación de viaje de Rivas (sí de otros legisladores), e incluso, posteriormente, el secretario de la Comisión Permanente, Christian Gadea, confirmó que hasta ayer no había documentación relacionada al caso particular del senador cartista.

El artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Senadores establece que “durante el receso del Congreso el Senador que necesite salir del país por más de ocho días, solicitará permiso a la Comisión Permanente del Congreso” y “se tomará nota de la residencia accidental indicada por el Senador”.

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente se modificó además su reglamento, ampliando el plazo para “permiso automático”, pero no eliminaron la obligación de informar la salida del país.

El artículo 3º inciso d, sobre las atribuciones de la Comisión Permanente establece que es su facultad “conceder permiso a los Senadores y Diputados que lo soliciten por un término no mayor de quince días. Toda solicitud de permiso que se refiera a un tiempo mayor, deberá tener la aprobación de la Comisión”.

Habrá “blanqueamiento absoluto”, lamenta Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) llegó ayer a la Comisión Permanente con una caja casi vacía con el “legajo estudiantil de Hernán Rivas” y anunció el inminente blanqueamiento por parte de la Fiscalía.

El mismo reprochó que la fiscala Patricia Sánchez haya relatado la falta de documentos como algo negativo, ya que en realidad es la “fortaleza” de la causa.

“Evidentemente no existe una sola documentación de un estudiante que nunca fue estudiante. Entonces trajimos esta caja vacía donde está el ‘legajo’ de Hernán Rivas, no tiene absolutamente casi nada, solamente sus tres certificados de estudios enviados por el MEC (presumiblemente falsos)”, dijo.

Acotó que “hubo un blanqueamiento por parte de absolutamente todas las instituciones”, a lo que ahora se sumaría la Fiscalía. “Tenemos a todas las instituciones al servicio de una bancada que protege a Rivas”, lamentó.