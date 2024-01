Rubén Rubin propone debatir sobre nepotismo en las primeras sesiones del Congreso

El diputado Rubén Rubin manifestó que el nepotismo está, pero ante la ley, la clase política tiene razón al decir que no caen en un acto de nepotismo. En ese sentido, se reunió con el senador Basilio “Bachi” Núnez y están trabajando en la modificación de la ley.

Buscará que se trate el nepotismo y el proyecto de ley de la carrera de la función pública y el servicio civil en la primera sesión del 2024. “Está todo muy conectado, pero es muy complejo”, señaló.

Según Rubín, el senador Basilio “Bachi” Núñez ,con las modificaciones del proyecto de ley contra el nepotismo, tiene la intención correcta; sin embargo, mantiene la definición de que nepotismo es cuando una persona está facultada para nombrar. “Es una trampita”, calificó.

Según mencionó, él buscará cambiar la definición de nepotismo. Aclaró que quiere que sea “utilizar no solamente las atribuciones, facultades o influencia para nombrar a familiares, por más que sea un cargo de confianza”.

Resaltó que la excusa de sus colegas es que no son operadores de gastos. “Dicen ‘yo no firmé ese contrato. El presidente del Congreso está facultado para nombrar y contratar’”, expresó.

El cargo de confianza no debe ser satanizado, dice Rubin

Subrayó que el cargo de confianza existe y no hay que satanizar. “Yo quiero rodearme de gente que confío, pero no por eso le puedo traer a mi hermana por más que sea idónea; no corresponde”, señaló.

Trajo a la mesa el artículo 200 de la Constitución Nacional, que señala que cada cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados. “Por constitución ya nos dicen que no hace falta concurso”, expresó.

Subrayó además que el Congreso Nacional no tiene un reglamento del Congreso. “Sí tenemos reglamento de la sesión, pero no del Congreso”

Lamentó que muchos empleados del Congreso están muy enojados y desilusionados. “El nepotismo es negativo. Los que ganan más, son los que menos hacen y los que ganan menos, son los que hacen más; es increíble”, señaló.

Aclaró que hay excelentes funcionarios en la función pública; sin embargo, se mal utiliza el nombramiento de funcionarios públicos dentro del Estado. “Es un gasto rígido más a nuestro presupuesto”, señaló.

