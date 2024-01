Euclides Acevedo plantea juicio de nulidad para verificar presunto título falso de Hernán Rivas

A sabiendas de que para legitimar el título de abogado de Hernán Rivas utilizan su firma estampada en el documento, Euclides Acevedo, exrector de la Universidad Sudamericana, señaló que solicitó que se investigue el caso.

Acotó que incluso recomendó a la Fiscalía que se inicie un juicio de nulidad de acto jurídico para verificar si el título de Rivas es falso.

“Le pregunté a la fiscala por qué no se inicia un juicio civil de nulidad de acto jurídico para saber si el título es realmente falso o no, porque un título es falso, auténtico o nulo solamente por sentencia definitiva. Más que nadie, la gente de la universidad está interesada en dilucidar este tema, porque no tiene nada que ver con nosotros, porque cuando nos hicimos cargo ya no había una facultad de derecho”, expresó.

Explicó que la acción de nulidad la puede impulsar la Cámara de Senadores, un colega de Rivas o, incluso, la administración de la Universidad Sudamericana. ”Alguien que tiene legitimidad activa, que puede ser el Senado o un senador que quiera implementarlo. Caso contrario, esto puede terminar en la prescripción o simplemente en la nada”, dijo.

Euclides plantea investigar estructura educativa

Acevedo, así también, señaló que resulta llamativo el respaldo político con que cuenta Rivas, considerando que desde el 2020 se lo investiga por presunto título falso y, pese a ello, fue incluso colocado por el cartismo como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En ese sentido, dijo que, si bien “Rivas puede ser una anécdota”, se debe investigar toda la estructura del sistema educativo.

“Rivas puede pasar a la historia como un hecho bochornoso, pero lo que hay que saber no es solamente la rosca que puede manejar sórdidamente la expedición de títulos, acá hay que estudiar toda la estructura de la formación académica del paraguayo que comienza en el maternal, la cosa es mucho más compleja. Comparto el interés de descubrir lo que se llama rosca y es en realidad una estructura mucho más sólida”, mencionó.

Insiste en que no tiene responsabilidad en título falso de Rivas

Acevedo insistió en que no tiene responsabilidad en la emisión del título de Rivas, pese a que en este se ve su firma estampada. Afirmó que cuando asumió como rector en el 2015 solamente se encargó de rubricar los documentos que la administración anterior le había heredado.

“El rector no tiene responsabilidad en términos administrativos de quiénes fueron los profesores o cuáles fueron las materias cursadas, pero nadie está interesado más que yo en que esto se dilucide y no por una cuestión de prurito político, sino académico”, dijo.

Igualmente, comentó que no pudo corroborar que Rivas haya cursado la carrera porque en 2020 se desvinculó de la universidad.

La fiscala Patricia Sánchez imputó ayer a Hernán Rivas como presunto autor de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, ante la sospecha de que su título es fraudulento.