Hernán Rivas no responde sobre su “paso” por la facultad: “Pido tiempo”

Tras el archivo de su intento de pérdida de investidura, el senador colorado Hernán Rivas intentó defender su título de abogado esta mañana. Sostuvo que cursó la carrera luego de terminar el colegio. “No tengo por qué mentir, tengo pruebas”, manifestó.

Sin embargo, evitó responder consultas simples relacionadas a sus estudios. No quiso decir cuáles eran sus materias favoritas, quiénes fueron sus profesores o sus compañeros. Incluso, se negó a dar siquiera algún nombre de alguien que pueda corroborar que haya cursado la carrera.

Lea más: Video: “Infórmenes”... así se defendió Hernán Rivas del pedido de pérdida de investidura

Rivas pide “tiempo” para decir cuáles fueron sus materias favoritas

“Te pido que me des tiempo, porque tanta información...”, respondió el senador en entrevista con radio Monumental 1080 AM. Aseguró que supuestamente alguien le ofreció dinero a un excompañero de facultad para que diga que no lo recuerda.

“Prometo que voy a dar todo. Necesito tiempo y que me entiendas”, respondió ante otra de las preguntas. Tras la insistencia de más consultas relacionadas a sus materias, señaló una vez más que “de eso absolutamente nada voy a hablar, en su momento, detalle por detalle, porque digo una palabra y van a buscar tergiversar”.

Lea más: Peña dice que no le da “ni un poco de vergüenza” situación de Hernán Rivas

Rivas tiene miedo de que se hable con sus docentes

Así también, en contacto con radio Chaco Boreal ni siquiera pudo prometer que pasaría fotografías de su paso por la universidad. Aseveró que tampoco recuerda a sus excompañeros.

“Me fui a cada senador explicarle y mostrarle todas las documentaciones, por supuesto le pedía prudencia porque mi temor era que se hable con los docentes o con los alumnos, que puedan decirles... para no mentir, no necesitan mentir, simplemente ‘no me acuerdo nomás’... porque yo no me acuerdo de todos mis compañeros (sic)”, señaló el parlamentario.

Sobre las fotos, Rivas dijo que se las mostró a sus colegas, porque necesitaba sus votos para evitar la pérdida de investidura.