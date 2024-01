La ley de Nepotismo es clara: Senadores y Diputados no pueden contratar a parientes, afirma abogado

- ¿A quiénes específicamente denuncian?

- Los denunciados son el vicepresidente de la República (Pedro Alliana), el presidente del Congreso (Silvio Ovelar), el presidente de la Cámara de Diputados (Raúl Latorre), los legisladores Roya Torres (PLRA), Edgar López (PLRA), José Domingo Adorno (ANR), Benjamín Cantero Ramírez (ANR), Alejo Ríos (PLRA), Líder Amarilla (PLRA) y los vástagos, hermanos, cónyuges, nueras de éstos..., los que pudimos detectar.

- Debe haber más...

- La denuncia fue hecha con la información que se tenía en el momento. Esto es más vasto. Abarca todo el Estado paraguayo. En Paraguay se levanta una piedra y allí está el pariente de algún político. Es toda una cultura antirrepublicana que se convirtió en derecho consuetudinario: el cargo electivo viene con un crédito personal para poner a parientes y operadores políticos en cargos públicos. Cuanto más poder tiene el político, más puestos le corresponden. Esa es la realidad.

- ¿Cuáles son los cargos?

- La denuncia penal es por supuestos hechos de tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y lesión de confianza. Solicitamos además se investigue el nepotismo, previsto en la ley respectiva, que es un injusto administrativo.

- Es una denuncia que ya presentó la abogada Teresa Flecha. ¿Qué agregado tiene?

- La abogada Flecha denunció únicamente al senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) y entiendo que la amplió al diputado Latorre (ANR, cartista). Esto es otra cosa. Nosotros vamos por muchas personas más y por diferentes injustos penales y administrativos.

- El vicepresidente y su hija. ¿Por qué se remarca sobre ella?

- Quien compra todos los boletos de una rifa no se puede quejar. La opinión pública está cabreada por lo grave y provocador del caso, lleno de condimentos: el padre tiene poder, le ordenó al presidente de Diputados porque tiene poder sobre él -forman parte de un movimiento interno casi militarizado, jerárquico-, tiene sueldazo de gerente del sector privado que no guarda relación con la capacidad ni experiencia de la chiquilla, que encima va cuando quiere y no cumple función alguna. Tiene todos los aditamentos para enfurecer y enardecer a toda la sociedad.

- ¿Cuál es la trayectoria laboral? ¿No es idónea?

- La cuestión es que no fue nombrada como resultado de un concurso. Luego, la consagración inconstitucional del acceso a la función pública por ser “la hija de...”. Funge de “asesora” pero tiene un sospechoso título de una universidad de garaje de Pilar (la misma que dio un título sospechoso al padre). ¿Asesora de qué podría ser?

- El único que renunció hasta ahora es el hijo del presidente del Congreso...

- Sí, no aguantó la presión, aunque intentó resistirse al comienzo. En ese sentido, la hija de Alliana tiene la fuerza mental de (el tenista Novak) Djokovic para soportar tan altísima presión.

- ¿No es una denuncia testimonial más para hacer ruido?

- La intención no es ir a la caza de grillos. Pongo de ejemplo la causa Metrobús, donde los fiscales en cinco años no imputaron a nadie y realicé una denuncia contra ellos. A la semana ya se imputó a (el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno de Horacio Cartes) Ramón Jiménez Gaona. Si la sociedad o los medios no los marcan, la corrupción y el crimen van a acabar ganando.

- Una carrera de resistencia...

- La organización a la que patrocino se toma en serio las denuncias. Tiene trayectoria y experticia en hacer seguimiento de denuncias, tiene en funcionamiento una APP para que la ciudadanía pueda saber en tiempo real el estado de una causa. Esto no es deporte. No es solo para hacer ruido esto que están haciendo con la plata del Estado.

- ¿Puede correr la denuncia sabiendo de quienes se trata?

- El derecho penal es por naturaleza selectivo y golpea a aquellos sin poder ni medios. Por eso la presión social y el seguimiento de la prensa son importantes en casos de delitos de alto perfil y gente con poder.

- ¿Cuáles son los fundamentos de la denuncia?

- Los fundamentos son enteramente jurídicos, aunque esto es reprochable moral y políticamente también. Son distintos sujetos que realizaron distintas conductas, que ameritan distintas imputaciones por distintos hechos punibles. Hay gente que teniendo facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, entregando beneficios para obtener un favor incurrieron en tráfico de influencias. Quienes malgastan el dinero público nombrando en cargos innecesarios, pagando sueldos injustificados a funcionarios que no cumplen función alguna cometen lesión de confianza. Cometen cobro indebido de honorarios quienes cobran por trabajos que no realizan sin ni siquiera concurrir a sus lugares de trabajo. Luego está el caso “administrativo” de nepotismo.

- Ellos, los denunciados, se respaldan en la figura de “cargos de confianza”.

- Le pueden llamar pez a un gato, no por ello se va a poner a nadar. Cargos de confianza definitivamente no son. Decir lo contrario es una mentira burda, refrendada lamentablemente por la propia viceministra de Capital Humano (Andrea Picaso), quien en todo caso debería renunciar. El artículo 8 de la ley los enumera y allí no se encuentra nada que siquiera se parezca a estas sinecuras dadas a estos parientes de legisladores. Y aunque así fuera, que no lo es, está la ley que prohíbe el nepotismo.

- Alegan que la ley contiene lagunas sobre cargos de confianza, contratación de funcionarios públicos y otros..

- Depende de qué ley estemos hablando. Es factible decir que tanto la ley de la función pública, la ley de nepotismo, y nuestras propias leyes penales deben ser mejoradas. Pero que Basilio Núñez (líder de la bancada cartista en el Senado) proponga los cambios es como creerle al verdugo cuando le dice al condenado, “tranquilo, yo te voy a salvar” (sonríe con ironía). Si bien no soy partidario de la expansión del Derecho Penal, también soy pragmático. En este caso creo que es absolutamente necesario penalizar varias conductas que deben incluirse como hechos punibles porque provocan un daño social tremendo y desvirtúan la democracia y la República.

- La ley del nepotismo no es clara, a pesar de que todo parece evidente.

- Aclaremos esto y nos vamos todos a dormir tranquilos. La ley es clarísima. El artículo 2 de la ley es irrefutable: dice que senadores y diputados “quedan impedidos” de contratar a parientes, no sólo quienes están facultados para nombrar o contratar. Sugiero al país entero que lea la ley.

- Antes contrataban a jardineros y niñeras para embolsarse los salarios. Ahora usan directamente a los hijos y familiares directos. ¿Tanta es la codicia?

- Es un fenómeno que peina canas, pero a partir del inicio de este período legislativo lo que hemos visto es un descaro recargado de políticos cada vez más descarados y sinvergüenzas. Cada vez les funcionan menos los frenos jurídicos y morales, mañana, si no los detenemos, van a ir a golpear las puertas de nuestras casas para llevarse nuestros muebles y de paso el arreglo floral que trajimos del casamiento de un amigo..

- Nadie renunció. Debe ser porque los asesores jurídicos habrán calculado que toda denuncia es en vano. ¿Por eso se exponen?

- La impunidad, esa vieja confiable, siempre está presente en el Paraguay. Pero, en otro sentido, pareciera que estos políticos viven en otro planeta. No imaginan ni por un segundo las dificultades y los problemas cotidianos de la gente que vive rascando el fondo de la olla y por eso no pueden intuir la reacción social. Escucho y vuelvo a escuchar las entrevistas de Beto Ovelar y de otros nepotistas y realmente no lo puedo creer. Viven en otro planeta con una nube de gases tan densa que lo que ocurre fuera de allí no lo pueden siquiera imaginar. Ojalá no tengan impunidad, pero en caso de que así sea, tienen asegurado el desprecio de la sociedad.

- Ustedes dicen que la Fiscalía actúa muy lentamente.

- Eso lo sabe todo el mundo. Y además tienen todo un protocolo para esconder crímenes, especialmente de corrupción. Pero la fiscalía, como el Estado en su conjunto, no es un ente monolítico. Hay buenos fiscales, están los que sólo hacen negocios y andan detrás del dinero, hay otros que hacen política partidaria y hasta votan en las internas y los cobardes que no quieren incomodar al poder. Es una cuestión de suerte quien te toque. Espero que esta causa sea investigada por gente con un mínimo de coraje y virtudes republicanas.

- ¿Por qué deberían apresurarse?

- La celeridad hace a la justicia, la lentitud es injusticia. La misma fiscal que fue parte de la causa Metrobús donde no se imputaba a nadie, Estefanía González, alguien que votó en las internas de la ANR, hace unos días imputó inmediatamente a quien robó un pedazo de carne de Biggie y lo metió preso. Se apresuran cuando hay vulnerabilidad y no hay poder. Cuando hay poder, se busca casi siempre evitarse problemas. Tenemos que dormir con un ojo abierto y vivir controlando estas causas. No hay de otra.

- ¿Por qué apuntan al fiscal general del Estado? ¿Acaso no hizo lo correcto al designar a tres fiscales para que sigan el caso?

- Cuando me preguntaron a mí dije exactamente lo mismo que digo en esta entrevista. Depende de quien nos toque y que el fiscal general (Emiliano Rolón) no siga preopinando y condicionando a sus fiscales...

- El fiscal dijo que el Ministerio Publico ha dado muestras de que se siguen los casos y que estos casos avanzan...

- Habría que repreguntarle a qué casos se refiere. El caso Metrobús, casi seis años después apenas tiene unos imputados, la investigación al millonario ex ministro (de la Corte Suprema de justicia, Antonio) Fretes, duerme como un lirón (roedor), por citar sólo algunos casos. Cuando se trata de corrupción, prácticamente no hay condenas ni entusiasmo por investigar, la mayoría de las veces. No se ve que eso haya cambiado mucho últimamente. Y esto no es mi opinión, está a la vista.

- ¿Usted cree finalmente que se podrá separar a los que ingresaron por nepotismo, o hay que esperar que la gente reaccione?

- Va a depender de dos cosas: la investigación fiscal y la presión social y mediática. Esta gente no tiene capacidades morales ni éticas, no fue educada para ello ni capacidad de autocrítica. Si fuera por ellos, nos harían trabajar para mantenerlos, así como a sus parientes y operadores políticos sin ninguna culpa, remordimiento ni pesar.

- Lo que está comprobado es que aquellos que ya llegaron se aferran como garrapatas a sus privilegios, sean del partido que fueran...

- Creen que tienen derecho a ello, es lo peor. Por otro lado, esto que yo llamo “sinecurismo” (sinecura, empleo o cargo retribuido que genera poco o ningún trabajo), repartir cargos como estrategia de conservación del poder, ha dado de comer a la ANR por décadas y es lo que le sirve para ganar elecciones. Lo van a defender con uñas y dientes porque si la ciudadanía gana en esto, sería como desconectar el respirador artificial que lo mantiene al partido Colorado en el poder. Paraguay ya difícilmente puede calificar como República. Funciona como una satrapía con una grotesca nobleza que son los políticos colorados y los opositores comprables con estas canonjías.

- ¿Cuál es su actividad?

- Yo soy abogado, investigador, autor de libros de Derecho Penal, constitucional y otros temas jurídicos. Fui juez, ex director general jurídico de la Secretaría de la Función Pública y ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.