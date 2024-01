Senado: jefa de RR.HH. defiende sueldazos y tilda de “absurda” idea de eliminar direcciones

En medio del escándalo por la gran cantidad de llamativas direcciones en la Cámara de Senadores, la directora de Talento Humano del Congreso, Norma Cardozo, defendió los altos salarios y la existencia de los cargos.

Confirmó que existe una encargada de limpieza en cada piso, que solamente debe “fiscalizar” que los trabajadores de la empresa tercerizada limpien ese único sector que les corresponde. “Son varios pisos y la cantidad de gente afluente en cada piso es muchísima (...) Parece solamente eso, pero es mucho más de lo que quizás parezca; es mirar, controlar si no se hace bien, llamar, reclamar y hacer el informe. Es mucho más de lo que quizás parece”, argumentó.

En cuanto al salario superior a los G. 11 millones para ese cargo mencionado, respondió que “nadie comenta” que los funcionarios reciben aumentos de manera paulatina. “Es un funcionario de menor rango que va construyendo a través de los años esa carrera administrativa”, dijo.

Argumenta existencia de tantas direcciones en el Senado

Sobre el director de Sistema de Monitoreo de Recomendaciones, dijo que se encarga de monitorear el cumplimiento de las sentencias internacionales y hacer recomendaciones al respecto. El salario para este es de casi G. 15 millones.

En cuanto el director de Trámites de Gestiones de Análisis Laboratoriales, Antonio Godoy, dijo que está de vacaciones, pero que es un funcionario que marca biometricamente. Dijo que se encarga de trabajar con los 30 funcionarios terminales y 75 personas con discapacidad que forman parte del plantel del Senado, pero solo en el marco de esa gestión.

Este se encuentra actualmente de vacaciones y sus compañeras hoy aseguraron para ABC TV que hace esas gestiones, visaciones y todo lo relacionado al “nexo entre el laboratorio que presta servicios al Senado y el funcionario”.

“Es absurdo” pensar en eliminar direcciones del Senado

La directora de Talento Humano cuestionó la intención de eliminar el 70% de las direcciones del Senado. “Es absurdo, no se puede, va a dejar de funcionar. Sería un lindo desafío, pero no me parece”, dijo ironizando.

Aseguró que hoy ningún funcionario contratado se encuentra sin función específica asignada. Dijo desconocer si hay senadores que tengan una docena de funcionarios en su oficina y que, si existen, son cuestiones “aisladas que cada uno lo maneja con el presidente”.

En otro momento, Cardozo aseguró que los directores no tienen obligación de contar con un título universitario, a diferencia de los asesores, que sí deben tener cierto grado académico (aunque ello no se cumple).

No quiso responder si planean descontratar a funcionarios para descomprimir el Congreso y confirmó que hoy tienen a un total de 1.200 trabajadores en la lista.