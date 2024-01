Saguier pide “echar a patadas” a Derlis Maidana del JEM por sus declaraciones sobre casos de nepotismo

Saguier dijo que cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que un decreto reglamentario de una ley especial, como la de Presupuesto General de Gastos de la Nación, no puede derogar una ley general como la Ley del Nepotismo, refiriéndose a las declaraciones de Derlis Maidana quien afirmó que el nepotismo es reprochable moralmente, pero no jurídicamente.

“Él dice que no es reprochable jurídicamente, lo cual no es así. Una norma particular, como es un decreto del Poder Ejecutivo, no puede derogar una ley de naturaleza general o abstracta, como es la ley referida al nepotismo. El nepotismo atenta contra un derecho humano fundamental, que es la igualdad de oportunidades para la obtención de empleos. Acá solamente los que pueden ser empleados, con ese nivel que tienen los parientes de los magistrados o de los que ejercen el poder, lo hacen no en base a su capacidad, sino a sus vínculos familiares”, dijo Saguier.

Hay que “echar a patadas” del JEM a Maidana

El ex senador del PLRA agregó que las declaraciones de Maidana deberían generar alguna reacción por parte de los magistrados, ya que los mismos podrían ser juzgados por alguien que desconoce el orden jurídico de la República.

“Es una vergüenza, es algo verdaderamente condenable para alguien que tenga una consciencia democrática fundada en los principios del derecho. No sé como los magistrados no reaccionan ante estas declaraciones de alguien que los va a juzgar, que desconoce los principios fundamentales del derecho, es una barbaridad. Hay que echarlo a patadas a este señor del JEM”, sentenció.