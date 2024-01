Nepotismo: “es reprobable moralmente, pero jurídicamente no vulnera ninguna norma”

El senador colorado cartista Derlis Maidana sostuvo que en el decreto reglamentario del artículo 162 se faculta al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a tener reglas propias para el ingreso de funcionarios. “Cuando se renueva el periodo parlamentario, podemos traer a tres funcionarios a trabajar con nosotros. Pero deberían quienes trabajaron con los parlamentarios anteriores salir e ingresar nuevas tres personas. Pero muchas veces no se retiran estos funcionarios; consiguen padrinos y así se va abultando la cantidad”, describió.

“Es una práctica autorizada, nos guste o no”

Detalló que se controla la cantidad de cupo por legisladores y se habilita. “Esto no es arbitrario; es una práctica autorizada por el artículo 162 del decreto reglamentario del PGN de cada año, nos guste o no. Es reprobable moralmente, pero jurídicamente no está tipificado; no vulnera norma jurídica”, sostuvo el legislador.

Quiso tirar la culpa hacia otros sectores, diciendo que este tipo de prácticas están muy arraigadas en “los amigos del poder, que a través de influencias ubican a sus amigos favorecidos en la función pública”.

Justificó que los astronómicos salarios de directores y ascensoristas, “no vienen de este periodo parlamentario; hay que entrar a ver derechos adquiridos, hay un proceso paulatino de transparencia, control y castigo. Tenemos que trabajar para seguir avanzando en la institucionalización del Estado”.

“Hasta gente vinculada a la iglesia tiene cargos”, dijo

“No es para justificar, pero cuántos hermanos, parientes, esposas de periodistas y hasta gente vinculada a la iglesia también tienen cargos”, siguió argumentando.

Reconoció que anteriormente tres de sus hijos estaban en la función pública, pero Derlis Hernán Maidana Figueredo renunció hace poco al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque su padre ingresó al pleno en reemplazo de Hernán Rivas.

Añadió que su otra hija es funcionaria de la Fiscalía desde el año 2016, sin concurso, pero luego, para ascender, sí realizó varios concursos.

También admitió que su hija Yanina Monstserrat Maidana era funcionaria de la Defensoría con un salario de G. 3.200.000, y actualmente está comisionada al Senado. “Aprovechando se le dio un rubro de G. 5 millones en el Senado”, dijo Derlis Maidana en un acto de “sincericidio”.

“Vara mediática es más fuerte” para legisladores, dice

El legislador siguió argumentando que los cargos de confianza “existen y seguirán existiendo hasta el fin de los tiempos”.

A continuación opinó que para el caso de los legisladores “la vara mediática es más fuerte”.

“Los nombramientos los han hecho colorados, liberales y hasta del tercer espacio. Esto no es una cuestión cromática”, dijo.

Remarcó, por otro lado, que si se desvincula a funcionarios del Congreso para combatir la superpoblación existente, se generará otro “drama social”, al funcionario que “lo dejás en la calle y qué va a hacer con tantos problemas de desempleo”.