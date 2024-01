Fiscala Machuca debe ser procesada, dice Kattya González

La senadora Kattya González (PEN) mencionó que Soledad Machuca cobra un subsidio familiar que solamente está destinado, según los parámetros de otorgamiento del subsidio familiar, a personas que ganan sueldo mínimo.

“Esto realmente no tiene pie ni cabeza, es claramente un mensaje donde se alinea al cartismo, es importante señalar que un miembro de la Udea que pide esta apertura es funcionario de la Contraloría y gana los mismos complementos salariales”, expresó.

Cuestionó que se trate de confundir y de perseguir, pero sobre todas las cosas que la Fiscalía esté diciendo, los voceros del grupo Cartes van a tener cabida igual que todos, no importa si se comete o no un hecho punible con tal de que el titular pueda ser amplificado, dijo.

Kattya insistió en que la situación de Torales es la misma que alrededor de 600 funcionarios de Contraloría, “vamos a pedir que se tomen todas las medidas, esto va a venir como un boomerang porque quieren y pretenden hacer creer que existe una ilicitud y una ilegalidad cuando la verdad es que no existe ninguna”, manifestó.

Sostiene que todo se enmarca en un plan que consiste en su pérdida de investidura. Ellos necesitan contar con la condena en Fiscalía de manera a que les cierre el relato. Me pueden echar pero no me van a hacer callar, contesto y añadió que los procesados deben ser los titulares de Economía, Congreso y el contralor.