Kattya presenta apelación y reitera pedido de medidas de protección contra Rodrigo Gamarra

Esta mañana, la parlamentaria Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, y su funcionaria María Soledad Blanco presentaron un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia dictada por la jueza Analía Cibils. Dicha magistrada se desentendió del pedido de medidas de protección para que el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC) cese en el uso de violencia verbal con descalificativos incluso de sexualización de ambas mujeres.

La senadora señaló que la jueza las colocó en una situación de “suma y extrema vulnerabilidad” e instaló impunidad y privilegios para que los parlamentarios puedan violentar a mujeres. Afirmó que la ley obliga a los jueces a otorgar medidas de protección inmediatamente ante denuncias de violencia.

En ese sentido, señaló que ellas solicitan como medida de protección que Rodrigo Gamarra se abstenga de cometer actos de violencia. “Ni siquiera estamos pidiendo que no nos nombre, porque sigue insinuando cuestiones de que estoy enamorada de él, que le estoy acosando... El Juzgado le dio vía libre”, cuestionó luego de señalar que el fin de semana su colega siguió acosándola.

González señaló que piden reencauzar el procedimiento conforme a lo que establece la ley y ello implica que se dictaminen medidas de protección. Recalcó que no piden que Gamarra sea censurado y que es momento de hablar de que el límite de la libertad de expresión es la discriminación, el discurso de odio y la violencia.

Kattya González afirma que buscan echarla del Senado

En otro momento, la parlamentaria habló sobre la denuncia que presentaron en su contra y recalcó que “utilizaron” a una persona con discapacidad para presentar una denuncia falsa ante la Justicia.

“Lo que me preocupa es que el Ministerio Público tome titulares de diarios del cartismo para intentar procesarme... No van a parar hasta imputarme a mí o a mi equipo, porque esa es la orden. Esa orden después va a fundamentar el plan que se gesta en el quincho, que es mi pérdida de investidura”, denunció.

La senadora opositora calificó de cobardes a los miembros del cartismo. “Pueden echarme, porque el cargo no me hace, porque no les tengo miedo, porque va a venir mi suplente que tiene la misma línea de conducta política que yo tengo, cobardes”, enfatizó ante los medios de prensa hoy.