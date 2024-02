Tras la denuncia contra Gamarra, Kattya González pide “protección” y afirma que buscan “aniquilar” su equipo

Kattya González, parlamentaria del Partido Encuentro Nacional, argumentó su denuncia contra el diputado Rodrigo Gamarra por violencia contra la mujer. Aseguró primeramente que es “cabeza de una campaña muy ruin” contra ella y todo su equipo.

“Me ha tratado de desequilibrada mental, ha dicho que tengo una relación con un funcionario mío y otra serie de obscenidades que no quiero repetir. Él me puede criticar, puede criticar mi tarea legislativa, pero no puede mentir, no puede estar difamando, no puede estar convirtiendo el Congreso Nacional en un lugar de trabajo hostil”, enfatizó González en contacto con ABC Color esta mañana.

Recalcó que no discute ideas ni proyectos, sino que la ataca directamente a ella y a su equipo. Una vez más, refirió que no se trata de un intento de censurar a su colega. “Nosotros claramente en el escrito presentado pedimos medidas de protección y de ninguna manera eso implica coartar la libertad de expresión”, enfatizó.

Agregó que en esa campaña contra ella, operadores cartistas la tratan de todo y hablan hasta de su sexualidad. “Nosotros creemos firmemente que no puede costarle tan caro a una mujer hacer política. Yo tengo la piel curtida, pero creo que tengo una responsabilidad porque me están dinamitando el equipo”, manifestó en otro momento.

Señaló que en otros países han asesinado a parlamentarias tras hechos de violencia de este tipo.

"Están dinamitando mi equipo", dice Kattya

En cuanto al ataque contra los miembros de su equipo, señaló que están montando fotos y presentando denuncias penales contra sus funcionarios. “Eso no se hace (...) Pretenden apoderarse de cada rincón del Congreso Nacional, anular el debate público. Hay un proyecto autoritario que pretende aniquilar el equipo de una senadora”, manifestó González.

“No es poca cosa. No hay precedente de la manera en la cual están dinamitando mi equipo, buscando causas penales, interfiriendo en la vida personal... Es insufrible en este momento lo que se está gestando”, lamentó la senadora.

Finalmente, sostuvo que la conducta de Gamarra se puede enmarcar en una violación de la ley que protege a las mujeres y si desean tener un Congreso que funcione, ella debe resistir.

