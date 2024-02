“Hambre cero”: pretenden desoír dictamen de Contraloría y mantener a Opaci en el Conae

A fin de lograr una mayor efectividad y administrar de la mejor forma, los fondos de la alimentación escolar deben manejarse por el Gobierno central, según expresó la presidenta del Consejo de Gobernadores, Norma Zárate, pese a que Central y Presidente Hayes fueron excluidos de la administración de recursos de la alimentación escolar en el proyecto “Hambre cero” propuesto por el Gobierno de Santiago Peña.

“Una respuesta mía, como gobernadora y presidenta del Consejo de Gobernadores, por supuesto que también me he solidarizado con los colegas y compañeros, pero, sin embargo, para la mayor efectividad y administrar de la mejor manera, tanto el MEC, Presidente Hayes y Central no están dentro del programa”, refirió.

Agregó que el proyecto está en manos del Poder Legislativo, que trataría en marzo el proyecto para poder desarrollarlo en el segundo semestre o el año que viene.

Opaci seguirá en el Consejo de “Hambre cero”

Consultada sobre si es que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) seguirá integrando el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), luego de la recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) de que se excluya a la ONG, respondió que no se excluirá a la organización intermunicipal.

“Creo que el informe de Contraloría en algunos casos generalizó algunas cosas, hay muchas denuncias que fueron ya deslindadas, muchas situaciones que fueron ya subsanadas. El Contralor General de la República estaba en la reunión, él estaba predispuesto a trabajar de la mejor manera”, indicó.

Dijo que el proyecto de ley debe ser analizado en el Parlamento, pese a ser acusada de inconstitucional al excluir de la administración de los recursos a dos gobernaciones, que, según la propuesta del Poder Ejecutivo, se las excluyó debido a que forman parte del área metropolitana.