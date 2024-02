Celeste Amarilla busca “formar mayoría” y dice que hay colorados “descontentos con lo que hicieron”

Según la senadora Celeste Amarilla, en la Cámara Alta “no podemos ocuparnos de nada si la aplanadora está avasallando cada 8 días con un disparate” y “todo lo traído por el Ejecutivo es aprobado a tambor batiente”, mientras que las propuestas de la oposición son rechazadas.

Ante esto, detalló que los opositores también buscan formar una mayoría que podría incluir a legisladores colorados “descontentos con lo que hicieron” -en referencia a la expulsión de Kattya González- aunque no dio nombres de quiénes podrían ser.

“La aplanadora está avasallando cada 8 días con un disparate y así es imposible ocuparse de nada; lo nuestro no se estudia, no se trata y no pasa a comisión. Que vengan un poco los que crean que es fácil manejarse en esta jungla de trogloditas”, sentenció.

También sostuvo que la pérdida de investidura de Kattya González provocó que “todo el sector productivo haga un llamado de atención” y, mientras esto ocurre, el presidente Santiago Peña “no toma nota y sigue de la manito con su señora siendo la carita linda para cortas cintas”.

Amarilla habla de “quiebre” en el Partido Colorado

Por otra parte, la legisladora también sostuvo que ya venía “advirtiendo” que se registra un “quiebre y una grieta que se va profundizando” en el Partido Colorado.

“Se nota un quiebre entre ellos y eso se nota perfectamente. Ellos pueden ganar una constituyente con la mayoría que están teniendo, pero el costo político cada vez va a ser mayor”, agregó.

Dijo también que hasta ahora “no hay nada decidido” en torno a la futura presidencia de la Cámara Alta, pero de igual manera no descartó llegar a apoyar a un colorado “disidente”.

Finalmente, apuntó al cartismo al decir “no me usen en la guerra sucia” y aseguró que en caso de tratarse la pérdida de investidura del senador Luis Pettengill, ella no apoyaría esta medida.

