Derogación de ley de protección a mujeres es “oportunismo político” del cartismo, asegura diputada

Hace un par de días, específicamente en el Día de la Mujer Paraguaya, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez habló sobre la posibilidad de derogar la Ley Nº 5.777, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Esto rápidamente generó la reacción de varias organizaciones y la diputada Johanna Ortega (PPS) también se refirió al asunto hoy.

Según la opositora, esto corresponde a un “oportunismo político por parte del sector cartista”. Sostuvo que es grave que se dé una mala aplicación de esta ley; sin embargo -observó- la mayor gravedad se presenta con los “jueces que han utilizado mal la ley”.

“El espíritu de esta ley es proteger y erradicar la violencia contra las mujeres. Yo creo que no se deberían mezclar con los hechos aislados y, si bien son graves, son aislados y propiciados por parte del entorno cartista. A estos jueces que son del entorno y mal utilizaron la ley hay que mandarlos al JEM”, argumentó.

Incluso mencionó el caso de la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, quien utilizó esta ley para denunciar un supuesto caso de violencia contra la mujer y este correspondería a una de las malas aplicaciones.

Johanna Ortega: “Alrededor de 20.000 mujeres al año usan esta ley”

Asimismo, la legisladora sostuvo que “alrededor de 20.000 mujeres al año usan esta ley para casos verdaderamente de violencia” que se registran en nuestro país, donde “cada diez días muere una mujer a manos de su pareja”, agregó.

“No podemos minimizar la importancia de esta ley, podríamos debatir en ambas Cámaras con las organizaciones civiles; yo no me imagino la vida sin esta ley y me siento verdaderamente protegida desde que existe. Va a haber una reacción ciudadana, vamos a trabajar con otras mujeres y vamos a armar un frente parlamentario en contra de la derogación de esta ley”, sostuvo Ortega.

