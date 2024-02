Intento de censura: senadora ratifica denuncia contra periodista

Fue ratificada la denuncia de la parlamentaria Norma Aquino, autodenominada “Yamy Nal” en contra la periodista de ABC Color Letizia Medina quien protagonizó un video de sátira política. Este caso es considerado un peligroso antecedente que supondría para la libertad de expresión en Paraguay.

Aquino realizó la ratificación de la denuncia, esta mañana, ante el Juzgado de Paz de la zona Catedral en Asunción. Estuvo acompañada de su abogado.

Tiene tiempo hasta hoy para presentar las pruebas y mañana, jueves, deberá presentarse Medina ante el mencionado estamento de justicia para la presentación de alegatos.

“No me parece que viniendo de una periodista tan reconocida haya pasado esa vulgaridad”, refirió respecto a la sátira política que es considerada una forma de expresión.

La senadora del Partido Cruzada Nacional Yolanda Paredes fue tajante en sus declaraciones al afirmar que Norma Aquino estafó a la ciudadanía. “Ella estafó al pueblo, primero con su cara, segundo con el partido Cruzada Nacional.... Violencia es lo que Yamy Nal hizo con los electores, les estafaste, hiciste un discurso contra HC y hoy sos parte del cartismo”, lanzó.

Intento de censura

“No es censurar porque claramente se ve que es una violencia mediática. No fue la primera vez, yo había enviado a mis abogados para que se retracten y no lo hicieron. No tuve más remedio que utilizar este mecanismo legal para frenar los abusos”, explicó, sin tener en cuenta que desde siglo XIX la sátira política es una forma discursiva utilizada para enunciar y reproducir ideas sobre diferentes temas y figuras del acontecer nacional.

“La sátira política es uno de los estándares más protegidos de la libertad de expresión”, explicó en su momento el abogado Rodrigo Yódice, representante del diario ABC Color.

“Es un acto de censura de naturaleza directa al ser esta una persona pública, expuesta al escrutinio ciudadano, que pretende acallar un ejemplo de sátira política por medio de acciones legales”, especificó.