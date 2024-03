Lilian Samaniego justifica ausencias que frustraron sesión e intento de retorno de Kattya

La senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente) confirmó que desea ser la primera mujer presidente del Congreso Nacional. Relató que dialogó con la oposición antes de la sesión de ayer para intentar el retorno de Kattya González a su curul, pero que no le dieron retorno. Expresó que le avisó al Vicepresidente que los siete disidentes no asistirían a la sesión, ya que no notaron un ambiente de diálogo.