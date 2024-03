Saltan incongruencias en pedido de Tesãi a Itaipú para millonario apoyo

El 29 de noviembre de 2023, la Fundación Tesãi, cuyo director ejecutivo es Fernando Bittinger, remite al director paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, una nota por la cual solicitaba el apoyo financiero de G. 35.502 millones, más de 4,8 millones de dólares para el fortalecimiento de las acciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) en los departamentos de Alto Paraná, Central, Presidente Hayes, Caaguazú, Canindeyú y Guairá. El pedido, según la fundación, se hizo luego de una supuesta solicitud de asistencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Lo contradictorio es que el plan de trabajo aprobado por la entidad binacional menciona que ese documento, identificado con el número 2421/2023 de la cartera sanitaria, tiene fecha 30 de noviembre de 2023. Es decir, la Fundación Tesãi presentó su pedido y cita el mismo documento un día antes de su aparente ingreso oficial.

En menos de un mes

Lo cierto es que a partir de estas fechas se conoce que la Itaipú Binacional emitió la orden de inicio del convenio N° 4500073761/2023 y autorizó el desembolso de G. 35.520 millones (US$ 4,8 millones) con una inusitada rapidez. La orden se emitió el 21 de diciembre de 2023, en el marco del proyecto “Apoyo a las acciones de prevención y control de la arbovirosis en los departamentos de Alto Paraná, Central, Presidente Hayes, Caaguazú, Canindeyú y Guairá”.

El plazo para la ejecución del acuerdo es de escasos ocho meses, es decir, culmina el 21 de agosto de 2024. En ese lapso, se deberá prevenir y controlar la arbovirosis, que son virus transmitidos por insectos, entre ellos el mosquito Aedes aegypti, “el vector principal del virus del dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros virus”, (sic), dice la documentación a la que tuvo acceso nuestro diario.

En el detalle del plan de trabajo, se menciona que, para la implementación, está prevista la contratación de recursos humanos, sin especificar cantidad, profesión o especialidad, por más de G. 11.726 millones para el periodo de ocho meses. Para disponibilidad de vehículos y maquinarias, en tanto, se destinarán unos G. 2.646 millones.

Por otra parte, el convenio menciona otros desembolsos que deben hacerse al Senepa por parte de la Fundación Tesãi. Figura que para la compra de insecticidas se gastarán G. 2.745 millones; para equipos informáticos y tecnologías, G. 275 millones, y útiles, materiales e impresiones más de G. 1.628 millones.

Asimismo, se deberá adquirir equipos e insumos para laboratorio del Senepa por G. 553 millones, uniformes y equipos de protección individual por G. 1.889 millones, vehículos y maquinarias pesadas por G. 10.893 millones, además de combustibles y lubricantes por G. 1.000 millones.

El convenio igualmente contempla la compra de reactivos y medicamentos para la Fundación Tesãi, por más de 1.400 millones de guaraníes. Asimismo, gastos operativos como por movilidad, viáticos y coordinaciones por más de G. 762 millones.

Por otro lado, el convenio establecía que el desembolso de los G. 35.520 millones, más de 4,8 millones de dólares, debía hacerse en una sola transferencia. “En un desembolso único de manera a garantizar que el total de las adquisiciones y servicios se realicen durante el primer cuatrimestre de vigencia del convenio con el fin de garantizar el cumplimiento íntegro del objeto y objetivos establecidos” (sic).

Millones fuera del control de la DNCP

La Itaipú Binacional firmó convenios con diferentes organizaciones no gubernamentales para la ejecución de proyectos en su mayoría en beneficio de diversas instituciones públicas. Lo cierto es que, con esta maniobra, se puentean los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los G. 35.520 millones, más de 4,8 millones de dólares, desembolsados para apoyar las acciones de prevención y control de la arbovirosis en varios departamentos de nuestro país están dentro de este mecanismo. Esto, pese a que las compras se harán para el Ministerio de Salud Pública como también para el Senepa, a través de la Fundación Tesãi, también dependiente de la binacional.

Otra de las organizaciones elegidas por la entidad a la hora de transferir millonarios recursos es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Esta ONG actualmente tiene a su cargo la compra desde camionetas, motocicletas, chalecos antibalas y equipos de informática para el Ministerio del Interior, adquisición de materiales didácticos de lectura infantil para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hasta desmalezadoras para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Todas estas compras se harán con fondos de la Itaipú, según los escasos datos publicados en el portal web de la Unops. En las publicaciones, sin embargo, no figuran los montos a ser desembolsados por la entidad.

Costosa intermediación en Itaipú

La Contraloría General de la República (CGR), a principios de este año, se encargó de evidenciar a través de una nota la costosa “intermediación” de la Unops en uno de los proyectos financiados por la Itaipú. Según un documento remitido por el contralor Camilo Benítez al director paraguayo Justo Zacarías Irún, el ente de control fue beneficiado con US$ 1.500.000 (alrededor de G. 11.250 millones) para el “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”.

La ejecución del proyecto se tenía que hacer a través de la Unops que cobraría US$ 404.000 (unos G. 3.030 millones), consistente en un fee de US$ 107.251, y costos directos de soporte o gestión del proyecto, por un total de US$ 296.749, según el documento.